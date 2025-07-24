أحدث تصوير جوي لمحطة "تحيا مصر 2" على رصيف 100 بميناء الدخيلة

كتب- محمد نصار:

تشهد محافظة الإسكندرية، أعمال تنفيذ مشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، وهو أحد المشروعات الاستراتيجية التي تُنفذها الدولة لتعزيز قدرة الموانئ المصرية وجذب الخطوط الملاحية العالمية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي لإنشاء محور السخنة - الإسكندرية اللوجيستي المتكامل لربط البحرين الأحمر والمتوسط.

تفاصيل المشروع:

- إنشاء محطة حاويات عالمية تُدار بأحدث الوسائل التكنولوجية، على مساحة تبلغ نحو 840 ألف متر مربع.

- طول الرصيف المُخصص للمحطة 1200 متر (من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680 مترًا)، بعمق 18 مترًا، وهو ما يتيح استقبال السفن العملاقة حتى طول 400 متر وحمولات تصل إلى 24 ألف حاوية مكافئة.

- الطاقة الاستيعابية للمحطة تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا، مع تركيز كبير على خدمة حركة الحاويات الترانزيت، ما يعزز من مكانة ميناء الدخيلة كأحد أبرز موانئ البحر المتوسط المتخصصة في هذا النشاط.

عائد اقتصادي وتشغيلي

- من المتوقع أن يُوفر المشروع أكثر من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

- يعكس المشروع توجه الدولة نحو تطوير البنية التحتية للموانئ، وتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي كمركز محوري في سلاسل الإمداد العالمية.

شراكة استراتيجية دولية

تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات على رصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي (هاتشيسون – MSC)، وذلك لضمان أعلى معايير التشغيل والإدارة المستدامة.

اقرأ أيضًا:

حقيقة بيع مناطق بوسط البلد.. رئيس الوزراء يوضح

أول رد رسمي على أنباء توتر العلاقة بين مصر والسعودية

توجيه من السيسي للحكومة بشأن متأخرات الشركاء الأجانب

توجيه عاجل من مدبولي للحكومة بشأن أسعار السلع والمنتجات الغذائية