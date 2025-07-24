برلماني يتهم "التعليم" بالتقصير في الترويج لنظام البكالوريا

كتب- نشأت علي:

أشاد اللواء هشام الشعيني، عضو مجلس النواب وأمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة قنا، بتصريحات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، بشأن نظام البكالوريا المصرية الجديد، الذي يمنح الطلاب فرصة تغيير المسارات والدخول للامتحان أكثر من مرة، بما يهدف إلى القضاء على ظلم الفرصة الواحدة، ويمنح المعلمين وقتًا كافيًا لشرح المناهج داخل الفصول، على غرار أنظمة التعليم المطبقة في الدول المتقدمة.

وأكد "الشعيني" أن النظام الجديد يعد نقلة نوعية في مسار تطوير التعليم المصري، ويسهم في الحد من ظاهرتي الدروس الخصوصية والغش، ويخفف الضغط النفسي والعبء المادي على الأسر المصرية، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تكثيف حملات التوعية الإعلامية بالمنظومة الجديدة وأهدافها، خاصة في القرى والنجوع وصعيد مصر، لضمان وصول المعلومات بشكل مبسط لأولياء الأمور والطلاب.

وقال البرلماني، في بيان رسمي أصدره اليوم، إن الوزارة قصّرت في الترويج الإعلامي المناسب لنظام البكالوريا، رغم أن النظام يتضمن أربع مسارات رئيسية تشمل:

- الطب وعلوم الحياة

- الهندسة والحاسبات

- الآداب والفنون

- قطاع الأعمال

وأضاف أن هذه المسارات تمثل تطويرًا حقيقيًا في فلسفة التعليم وربطها بسوق العمل، لكنها لا تزال غير واضحة لقطاع واسع من المواطنين، مطالبًا الوزارة بتكثيف الجهود الإعلامية من خلال وسائل الإعلام العامة والخاصة، والمنصات الإلكترونية، والمدارس.

وثمّن "الشعيني" تأكيد الوزير على حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير المنظومة التعليمية، بما يضمن توافق النظام الجديد مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن النظام يتيح للطلاب حرية اختيار المسار المناسب لهم، سواء البكالوريا أو الثانوية العامة التقليدية.

كما أشاد بتصريحات الوزير، بشأن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي عبر إطلاق منصة تعليمية جديدة في المستقبل القريب، إلى جانب التأكيد على أن المواد الأساسية في نظام البكالوريا تشمل التاريخ، واللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مواد تخصصية يمكن تعديلها حال تغيير الطالب لمساره التعليمي.

وفي سياق متصل، نوّه اللواء هشام الشعيني بما وصفه بـ"الإنجاز غير المسبوق" لوزارة التربية والتعليم في معالجة أزمة عجز المعلمين، حيث أوضح الوزير أن الوزارة نجحت لأول مرة في القضاء على العجز في المعلمين بالمواد الأساسية، والذي كان قد بلغ نحو 469 ألف معلم، عبر تعيين دفعات جديدة من خلال مسابقة الـ30 ألف معلم، وتعديل النصاب الأسبوعي للحصص، وزيادة مدة العام الدراسي، مما أسفر عن زيادة القوة التدريسية بنسبة 35%.

واختتم النائب بيانه بالتأكيد على أهمية استمرار جهود تطوير التعليم بما يتواكب مع متطلبات العصر، داعيًا إلى إشراك المجتمع في متابعة وتقييم تنفيذ النظام الجديد لضمان نجاحه على أرض الواقع.

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