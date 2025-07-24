موجة شديدة الحرارة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 6 أيام المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد موجة شديدة الحرارة مصحوبة بارتفاع كبير في نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء، وذلك خلال الفترة من الخميس 24 يوليو وحتى الثلاثاء 29 يوليو 2025.

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن درجات الحرارة المحسوسة ستتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية أعلى من درجات الحرارة المتوقعة في الظل، بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

وأضافت الهيئة أن الطقس سيكون شديد الحرارة ورطبًا نهارًا على معظم الأنحاء، بينما يكون حارًا ورطبًا على السواحل الشمالية، ويميل إلى الحرارة والرطوبة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وذكرت الهيئة أن حالة الطقس تشهد شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية.

وأكدت الهيئة أنه من المتوقع أيضًا نشاط للرياح أحيانًا يكون مثيرًا للرمال والأتربة، لاسيما على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبشكل خاص مدينتي حلايب وشلاتين.

وتابعت الهيئة أن من الجمعة 25 يوليو وحتى الثلاثاء 29 يوليو ستستمر الشبورة المائية في نفس التوقيت والمناطق، مع نشاط متقطع للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

بالتأكيد، إليك درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة كنص:

درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة في الظل كالآتي:

القاهرة والوجه البحري:

الخميس 24 يوليو: العظمى 40، المحسوسة 42

الجمعة 25 يوليو: العظمى 40، المحسوسة 42

السبت 26 يوليو: العظمى 40، المحسوسة 42

الأحد 27 يوليو: العظمى 41، المحسوسة 43

الإثنين 28 يوليو: العظمى 41، المحسوسة 43

الثلاثاء 29 يوليو: العظمى 41، المحسوسة 43

السواحل الشمالية:

الخميس 24 يوليو: العظمى 33، المحسوسة 37

الجمعة 25 يوليو: العظمى 34، المحسوسة 37

السبت 26 يوليو: العظمى 34، المحسوسة 38

الأحد 27 يوليو: العظمى 35، المحسوسة 38

الإثنين 28 يوليو: العظمى 35، المحسوسة 38

الثلاثاء 29 يوليو: العظمى 35، المحسوسة 38

شمال الصعيد:

الخميس 24 يوليو: العظمى 41، المحسوسة 43

الجمعة 25 يوليو: العظمى 41، المحسوسة 43

السبت 26 يوليو: العظمى 42، المحسوسة 44

الأحد 27 يوليو: العظمى 43، المحسوسة 45

الإثنين 28 يوليو: العظمى 43، المحسوسة 45

الثلاثاء 29 يوليو: العظمى 43، المحسوسة 45

جنوب الصعيد:

الخميس 24 يوليو: العظمى 44، المحسوسة 46

الجمعة 25 يوليو: العظمى 44، المحسوسة 46

السبت 26 يوليو: العظمى 45، المحسوسة 47

الأحد 27 يوليو: العظمى 46، المحسوسة 48

الإثنين 28 يوليو: العظمى 46، المحسوسة 48

الثلاثاء 29 يوليو: العظمى 46، المحسوسة 48

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