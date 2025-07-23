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وزير التعليم: "البكالوريا" يحقق العدالة التعليمية.. وتوجيه رئاسي بشأن الطلاب محدودي الدخل

10:41 م الأربعاء 23 يوليه 2025

محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم

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كتبت- داليا الظنيني:

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن النظام التقليدي للثانوية العامة الذي يعتمد على "امتحان الفرصة الواحدة" كان يمثل عبئًا وظلمًا كبيرًا للطلاب، مشددًا على أن الدولة تتجه نحو نظام أكثر عدالة ومرونة من خلال "نظام البكالوريا".

وقال الوزير، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" على قناة "دي إم سي"، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تركز على ضرورة تحقيق تعليم جيد لمحدودي الدخل، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت على إتاحة التعليم الدولي لهذه الفئات من خلال تطبيق نظام البكالوريا.

وأوضح عبد اللطيف أن النظام الجديد يمنح الطالب أكثر من فرصة ومسار لاختيار مستقبله، مؤكدًا أن "مستقبل الطالب أصبح في يده من خلال تعدد الاختيارات التي يوفرها النظام الجديد".

وأضاف الوزير أن الحوار المجتمعي حول النظام الجديد شمل جلسات مع جميع أطياف المنظومة التعليمية لضمان التوافق حول التغيير.

وفي سياق متصل، تطرق وزير التعليم إلى قضية المواد التي لا تضاف للمجموع، مشيرًا إلى أن بعض هذه المواد يتم التعامل معها بنظرة تقليدية، خصوصًا مادة التربية الدينية، مؤكدًا: "طالما أن مادة الدين تُدرّس، فيجب أن تُدرّس بقيمتها الحقيقية"، موضحًا أنه تم تحديد نسبة نجاح لا تقل عن 70% في المادة لضمان الاهتمام بها.

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