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حقيقة حصول نجل الشهيد أحمد منسي على 90% بالثانوية والالتحاق بالكلية الحربية

07:42 م الأربعاء 23 يوليو 2025

أسرة الشهيد احمد المنسي

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كتب- محمد أبو بكر:

نفت منار سليم، زوجة الشهيد أحمد منسي، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نجلها "حمزة"، مؤكدة أنه لم يكن من طلاب الثانوية العامة هذا العام.

وأكدت "منار سليم، أن حمزة لا يزال في الصف الثاني الثانوي، قائلة:"هو في تانية ثانوي ورايح 3 ثانوي"، مشددة على أن أنباء حصوله على مجموع 90% هذا العام غير صحيحة.

وأضافت أن ما يُروج حول التحاق حمزة بالكلية الحربية لاستكمال مسيرة والده لا أساس له من الصحة فهو لم يكن طالبًا في الصف الثالث الثانوي هذا العام.

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