5 % نسبة التبرع.. ضوابط وسقف الدعاية الانتخابية

كتب- نشأت علي:

يستعد الشارع السياسي لانتخابات مجلس الشيوخ، خلال الأيام المقبلة؛ حيث تشهد الأيام الحالية انطلاق المرشحين في فترة الدعاية الانتخابية.

ويرصد "مصراوي" ضوابط وحجم الإنفاق المسموح به في الدعاية الانتخابية وفقًا لنص القانون.

المادة 35 من قانون مباشرة الحقوق السياسية

يُحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية من جهات محددة؛ من بينها الأشخاص الاعتباريون، والجهات الأجنبية، والمنظمات الدولية، والأشخاص الطبيعيون الأجانب، مما يعكس حرص المشرِّع على منع أي تدخل خارجي أو تمويل غير مشروع يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.

وأصدرت الهيئة قرارها رقم 17 لسنة 2025، الذي يوضح ضوابط الدعاية الانتخابية؛ حيث يحق لكل مرشح -سواء بالنظام الفردي أو القوائم- ممارسة دعايته بحرية وفقًا لما يسمح به القانون، باستخدام الوسائل الإعلامية المختلفة، بشرط الالتزام بالسقف المالي المحدد للإنفاق.

وحُدد الحد الأقصى للإنفاق في الدعاية الانتخابية بمبلغ 500 ألف جنيه للمرشح الفردي، و200 ألف جنيه في حال الإعادة، بينما حُددت المبالغ المسموح بها للقوائم وفقًا لعدد المقاعد، بحيث تصل إلى أكثر من 6 ملايين جنيه للقوائم الكبرى في الجولة الأولى.

ويُسمح بتلقي تبرعات داخلية فقط من أشخاص طبيعيين مصريين أو من أحزاب سياسية مصرية؛ بشرط ألا تتجاوز 5% من إجمالي الحد الأقصى للإنفاق، على أن تُمول باقي النفقات من أموال المرشح الخاصة.