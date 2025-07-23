كتب - عمرو صالح:

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، برنامجًا تدريبيًا صيفيًا مكثفًا لطلاب عدد من الجامعات المصرية، في إطار جهودها لدعم الكوادر العلمية وتأهيلها لسوق العمل.

واستضاف معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع للمركز فعاليات التدريب، والذي شمل طلاب كليات الطب البيطري بجامعة بدر، والزراعة بجامعتي أسوان والزقازيق. وتضمن البرنامج سلسلة من الأنشطة النظرية والعملية، أبرزها التعرف على أحدث التقنيات في تشخيص الأمراض الحيوانية، وتحاليل الأعلاف، وجودة وسلامة الغذاء من أصل حيواني.

وقدّم باحثو المعهد مجموعة من المحاضرات وورش العمل المتخصصة، مع إشراف مباشر على تدريب الطلاب داخل المعامل المجهزة بأحدث الأجهزة العلمية.

ويُعد معهد بحوث الصحة الحيوانية أحد الركائز الأساسية في منظومة البحث العلمي الزراعي في مصر، حيث يسهم بفاعلية في حماية الثروة الحيوانية، وتطوير وسائل الوقاية والعلاج، ودعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.

من جانبه، أكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن هذه البرامج التدريبية تُمثل حلقة وصل مهمة بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، وتسهم في إعداد خريجين قادرين على التعامل مع متطلبات سوق العمل في مجالاتهم المتخصصة.

وفي السياق ذاته، أكدت مديرة معهد بحوث الصحة الحيوانية التزام المعهد بتوفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة، تُمكِّن الطلاب من تنمية مهاراتهم وتوسيع معارفهم، مشيرة إلى أن المعهد يسعى دائمًا لتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية لتقديم برامج تدريبية تُسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ودعم جهود التنمية الشاملة في مصر.

وأعرب الطلاب المشاركون عن سعادتهم بهذه الفرصة التدريبية، مشيرين إلى أن البرنامج أضاف لهم الكثير من الخبرات العملية التي تعزز من فهمهم الأكاديمي، كما أتاح لهم التعرف على التحديات الواقعية التي يواجهها قطاع الصحة الحيوانية.

اقرأ أيضا:

39 بالقاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)

حزب الجبهة الوطنية يُكافئ أوائل الثانوية العامة بـ50 ألف جنيه

إسكان البرلمان: قانون الإيجار القديم ينتظر قرار الرئيس السيسي