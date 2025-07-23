محمد ناصف مستشارًا للشؤون الفنية والثقافية بقصور الثقافة

كتب- محمد شاكر:

أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قرارًا بتكليف الكاتب محمد عبد الحافظ عبد الحميد ناصف، بالعمل مستشارًا للشؤون الفنية والثقافية لرئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار توجه الوزارة للاستفادة من الخبرات المتخصصة في دعم وتطوير العمل الثقافي، خاصة في مجالات الثقافة الجماهيرية وخدمة الأقاليم.

وهنأ الدكتور أحمد فؤاد هنو، الكاتب محمد ناصف بمناسبة تكليفه، قائلاً: "نتمنى أن يساهم من خلال موقعه الجديد في دعم جهود الهيئة وتفعيل أنشطتها بما يخدم توجهات الوزارة في الوصول بالخدمة الثقافية لكل فئات المجتمع، وتحقيق العدالة الثقافية".

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