جامعة عين شمس تحصد 4 جوائز دولة في مجالات علمية متنوعة

كتب - عمر صبري:

حصدت جامعة عين شمس أربع جوائز مرموقة من جوائز الدولة لعام 2024، والتي تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مجالات العلوم المختلفة، وتشمل الجوائز التقديرية، وجوائز التفوق، والتشجيعية.

وتقدَّم الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ومكتب الجوائز بالجامعة، بالتهنئة لأعضاء هيئة التدريس الفائزين، معربين عن تقدير الجامعة العميق لما حققوه من إنجازات علمية رفيعة المستوى ساهمت في رفع اسم الجامعة وتعزيز مكانتها كمؤسسة أكاديمية وبحثية مؤثرة في المجتمع العلمي.

4 جوائز في 3 كليات مختلفة

أوضح مكتب الجوائز بجامعة عين شمس أن الجوائز التي أعلنتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعام 2024 شملت أربعة علماء متميزين يمثلون ثلاث كليات مختلفة. وقد جاءت الجوائز على النحو التالي:

- الأستاذة الدكتورة هادية محمد سعيد الحناوي – الأستاذ المتفرغ بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات وعميد كلية الهندسة الأسبق – حصلت على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الهندسية، تقديرًا لإسهاماتها البحثية في نظم الاتصالات المتحركة، وتصميم الدوائر الميكرومترية، والهوائيات، ومعالجة تحديات الاتصالات بالموجات الميكرومترية.

- الأستاذة الدكتورة ابتهال الدمرداش زكي مرسي – الأستاذ بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة – فازت بـجائزة الدولة للتفوق في العلوم الطبية، عن أبحاثها في مجالات علم العقاقير، والعلاج الجيني، والخلايا الجذعية، ودراسات فعالية الأدوية لعلاج أمراض تليف الكبد.

- الأستاذ الدكتور هاني صابر سيد سعودي – الأستاذ بقسم المحاصيل بكلية الزراعة – حصل على جائزة الدولة للتفوق في العلوم الزراعية، لإسهاماته في علوم المحاصيل والحشائش، وحماية البيئة، وتطوير القطاع الزراعي.

- الدكتور علاء محسن عبد العزيز أحمد – الأستاذ المساعد بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية بكلية الهندسة – حصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية، عن أبحاثه في كيمياء الأسمنت ومواد البناء المستدامة باستخدام النفايات، وتحسين الخصائص الميكانيكية والبيئية لمواد البناء.

وأكدت إدارة الجامعة استمرار دعمها الكامل للعلماء والباحثين في مختلف التخصصات، انطلاقًا من إيمانها بأهمية البحث العلمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

كما دعت الجامعة جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس للاستفادة من خدماته، بما يسهم في تعزيز فرصهم للفوز بالجوائز العلمية، وترسيخ ثقافة التميز الأكاديمي والبحثي داخل المجتمع الجامعي.

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