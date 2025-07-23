كتب- أحمد السعداوي:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، خلال اجتماعه الأخير، منع مها الصغير من الظهور الإعلامي، في كل الوسائل الإعلامية، لمدة ستة أشهر؛ لمخالفة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقرر المجلس، حسب بيانه اليوم الأربعاء، توجيه لفت نظر إلى فريق عمل برنامج "معكم منى الشاذلي"؛ لعدم تحري الدقة خلال عمليات إعداد البرنامج، مما أدى إلى مخالفة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

وقرر المجلس إحالة ما أثير بشأن واقعة تعدي مها الصغير على حقوق الملكية الفكرية لأعمال فنية مملوكة لآخرين، إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ شؤونها حيالها، عملًا بنصوص المواد 138/1 و139 و140/9 من قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والمادتين 69/5 و70/3 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.





