كتب- محمد عبدالناصر:



أعلنت شركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية، المطور العام لمدينتَي "مستقبل سيتي" و"مدى" بالقاهرة الجديدة، عن شراكتها وفق نظام اقتسام الإيرادات مع شركة "أدير إنترناشيونال" التابعة لمجموعة "سمو القابضة" السعودية، لتنمية وتطوير مشروع متعدد الاستخدامات على مساحة تبلغ أكثر من نصف مليون متر بمدينة "مستقبل سيتي"، باستثمارات 70 مليار جنيه.



جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته شركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية بمدينة "مستقبل سيتي"، على هامش توقيع اتفاقية الشراكة الجديدة.



ورحب المهندس أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية، بتوقيع الشراكة الجديدة، مؤكدًا حرص الشركة على التعاون مع كبار المستثمرين والمطورين ممن يمتلكون سجلًا قويًا في مشروعات التطوير العقاري محليًا وإقليميًا، مشيرًا إلى أن مدن "ميدار" (مستقبل سيتي – مدى) تثبت - يومًا بعد يوم - أنها الخيار الاستثماري الأفضل في القاهرة الجديدة، خاصة بعد نجاحها في جذب عشرات المستثمرين خلال السنوات الماضية، بما تقدمه من خيارات تضمن لساكنيها وزوارها نمطًا فريدًا من الحياة القائمة على معايير الاستدامة والرفاهية والإدارة الذكية للمرافق والخدمات.



وأكد العضو المنتدب لشركة "ميدار" أن هذه الشراكة تعكس ثقة مجموعة "سمو القابضة" في رؤية "ميدار" ومشروعاتها، حيث تأتي هذه الخطوة بعد إطلاق تحالف استثماري عملاق يضم "ميدار" و"سمو للاستثمار" السعودية و"أدير إنترناشيونال" و"حسن علام العقارية" لتطوير مشروعات فندقية وترفيهية فاخرة في مواقع مميزة بضفاف النيل وفي مدن "ميدار"، باستثمارات تصل إلى 2 مليار دولار، وفقًا لمذكرة التفاهم التي أُعلن عنها مطلع العام الجاري.



وأضاف المهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدير إنترناشيونال": "إن شراكتنا مع ميدار هي نتاج لرؤية استراتيجية وعلاقة اتحدت واتفقت فيها الأهداف والثقة في السوق العقاري والاستثماري المصري".



"البوليفارد" ليس مجرد مشروع عقاري رائد، بل هو تجسيد لرؤية استراتيجية طويلة الأمد تسعى إلى إعادة تعريف أنماط الحياة العصرية في مصر، من خلال بنية تحتية ذكية وتجربة معيشية متكاملة ومستدامة. وأضاف أنه جارٍ تأسيس كيان مشترك بين "أدير إنترناشيونال" و"باراجون" للتطوير العقاري لتطوير هذا المشروع، وهو امتداد لالتزام مجموعة "سمو القابضة" ممثلة في شركة "سمو للاستثمار الدولي" بدعم الشراكات المصرية السعودية المؤثرة، ونقل الخبرات، وتقديم نموذج حضري مرن يلبي تطلعات الأجيال القادمة، ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين.