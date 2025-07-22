كتب- محمد نصار:

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، زيارة رسمية إلى الكويت، التقى خلالها بعدد من كبار المسؤولين والوزراء، بهدف دفع التعاون في مجالات النقل والصناعة والبنية التحتية وتوسيع مشاركة الشركات المصرية في المشروعات التنموية الكويتية.

مباحثات موسعة مع وزيرة الأشغال العامة والنقل الكويتية

بدأت الزيارة بعقد جلسة مباحثات موسعة مع الدكتورة نورة المشعان، وزيرة الأشغال العامة بدولة الكويت، بحضور السفير المصري لدى الكويت اللواء أسامة شلتوت، واللواء حسام الدين مصطفى، مساعد وزير النقل، ورؤساء 17 شركة مصرية كبرى عاملة في قطاعات النقل والبنية التحتية.

وخلال اللقاء، تم استعراض فرص التعاون في مشروعات البنية الأساسية بدولة الكويت، ومن بينها صيانة الطرق والجسور ومصارف الأمطار، وتنفيذ الجزء الكويتي من مشروع السكك الحديدية الخليجية، ومشروع القطار السريع الرابط بين الكويت والسعودية، إلى جانب التعاون في مجالات إدارة وتشغيل وتطوير الموانئ البحرية، وتبادل الخبرات مع الجانب الكويتي.

تعاون في تطوير الموانئ الكويتية

كما التقى الفريق كامل الوزير، بالشيخ خالد سالم الصباح، رئيس مؤسسة الموانئ الكويتية، حيث ناقش الجانبان سبل التعاون في قطاع النقل البحري، لا سيما في ضوء التطورات التي شهدتها الموانئ المصرية خلال السنوات الأخيرة. واستعرض الوزير المصري خطط مصر لتطوير الموانئ وتحويلها إلى مراكز إقليمية للنقل واللوجستيات، مشيرًا إلى استقطاب مصر لأكبر الخطوط الملاحية والمشغلين العالميين.

في المقابل، أبدى الجانب الكويتي اهتمامًا بالاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة، وأعلن عن نية المؤسسة طرح مناقصة دولية لتطوير ميناء الشعيبة، مرحبًا بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة.

فرص واعدة في مجالات الكهرباء والطاقة وتحلية المياه

في اجتماع موسع مع الدكتور صبيح المخيزيم، وزير الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة الكويتي، تم بحث فرص التعاون في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، وسط تأكيد على قدرة الشركات المصرية مثل السويدي، وأبناء حسن علام، وكونكورد على تنفيذ مشروعات بجودة عالية. كما أعرب الوزير الكويتي عن اهتمام بلاده بمضاعفة قدرة شبكتها الكهربائية خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يفتح المجال أمام مشاركة الشركات المصرية.

تعزيز التعاون في مجالات الإسكان والمطور العقاري:

كما التقى الوزير المصري بالمهندس عبد اللطيف المشاري، وزير الدولة لشؤون البلدية والإسكان الكويتي، وبحثا مشاركة الشركات المصرية في مشروعات الإسكان بدولة الكويت، خاصة في ضوء التجارب المصرية الناجحة في بناء المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والتجمع و6 أكتوبر.

وقد رحب الوزير الكويتي بمشاركة الشركات المصرية في المشروعات التي ستُطرح بنظام المطور العقاري، مؤكدًا أن هناك ثلاث فرص كبرى سيتم طرحها قبل نهاية العام.

دفع التعاون الاقتصادي وتحويل الودائع إلى استثمارات

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماعًا مع المهندسة نورة الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، حيث تم التباحث بشأن تفعيل تحويل وديعة الكويت المالية في البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة، واستعراض جهود مصر لتحسين المناخ الاستثماري، ومجالات التعاون في الصناعة والنقل.

خطة مشتركة للتكامل الصناعي والتجاري:

في ختام سلسلة لقاءاته، التقى الوزير المصري بالمهندس خليفة العجيل، وزير التجارة والصناعة الكويتي، حيث تم الاتفاق على خطة لتعزيز التعاون الصناعي من خلال إقامة مناطق صناعية تكاملية بين البلدين، تعتمد على التصنيع المشترك والتكامل في سلاسل الإمداد، مع الاستفادة من الاتفاقات التجارية الحرة لمصر لتصدير المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد الجانبان أن الشراكة بين القطاعين الخاصين في البلدين، كما تمثّلها الشركة المصرية الكويتية القابضة، تمثل نموذجًا ناجحًا يمكن البناء عليه لتوسيع آفاق التعاون المشترك، خاصة في مجالات التدريب والتأهيل المهني.

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