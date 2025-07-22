متي تكون فواكه الصيف منعشة ومتى تتحول إلى خطر؟.. استشاري تغذية يوضح



كتبت -داليا الظنيني :

حذر الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، من مخاطر الإفراط في تناول المشروبات الغازية خلال فصل الصيف، مؤكداً أنها تسبب الإدمان وتضر بالصحة، داعياً إلى الإقلاع عنها بطريقة صحيحة.

وأشار الدكتور فهمي، خلال لقائه في برنامج "البيت" على قناة الناس، إلى أهمية الفواكه الصيفية مثل العنب والبطيخ والمانجو والكنتالوب في ترطيب الجسم ومقاومة الإجهاد الحراري لاحتوائها على نسبة عالية من الماء والسكر الطبيعي.

وشدد على ضرورة الاعتدال في تناولها لتجنب زيادة الوزن، خاصة وأن الإفراط في السكريات، حتى الطبيعية منها، يمكن أن يؤدي إلى مقاومة الإنسولين والسمنة الموضعية، ويزيد

من خطر الإصابة بمرض السكري.

وأكد استشاري التغذية أن الفاكهة "خلقت لتؤكل لا لتُشرب"، موضحاً أن تناول الفاكهة كاملة يحافظ على الألياف التي تبطئ امتصاص السكر وتحافظ على استقرار مستويات الإنسولين، بينما عصر الفاكهة يفقدها هذه الألياف ويرفع مستوى السكر في الدم بسرعة.

كما حذر الدكتور عماد فهمي من الانسياق وراء "ترندات" الطعام والمشروبات دون وعي صحي، داعياً إلى تبني نظام غذائي متوازن يلبي احتياجات الجسم، مع الأخذ في الاعتبار الحالات الصحية الخاصة للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة.