وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

بعث الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأكد وزير الأوقاف في برقيته أن ثورة يوليو تمثل رمزًا للعزة والكرامة الوطنية، وقد جسدت إرادة الشعب المصري في التحرر وبناء دولة العدالة والاستقلال، مشيدًا بالدور البطولي الذي قام به الضباط الأحرار واصطفاف جموع الشعب خلفهم لتحقيق أهداف الثورة.

كما جدد وزير الأوقاف العهد بأن تظل الوزارة برجالها من العلماء والأئمة والعاملين صفًا وطنيًّا خلف القيادة السياسية الحكيمة، تحت راية الرئيس، داعيًا الله (عز وجل) أن يوفقه ويحفظ مصر وشعبها وجيشها، ويزيدها رفعة وازدهارًا.

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