"قوى عاملة النواب" تشيد بنجاح "الداخلية" في مواجهة الإرهاب

كتب- نشأت علي:

أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر الجهود الناجحة التي تبذلها وزارة الداخلية في ملاحقة العناصر التخريبية المنتمية لتنظيم "حسم"، معربة عن ثقتها التامة والمطلقة في قدرة أبطال وصقور الشرطة المصرية في الحفاظ على أمن واستقرار مصر وشعبها.

وقالت درويش، في بيان لها اليوم الثلاثاء: إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبجميع مؤسساتها وشعبها العظيم، أصبحت قادرة على مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجهها، مؤكدة أن أكبر دليل على ذلك نجاح جميع المصريين على مدى السنوات الماضية في ما بعد ثورة 30 يونيو عام 2013، في إفشال وإفساد الملايين من الأكاذيب والشائعات المغرضة التي كانت تبثها الآلة الإعلامية لقوى الشر والظلام والإرهاب؛ لإحداث فتنة داخل المجتمع المصري، فجميع المصريين يثقون ثقة تامة ومطلقة وبلا حدود في جميع السياسات الداخلية والخارجية للرئيس السيسي.

وأكدت النائبة أن مصر أصبح لديها أكثر من 100 مليون مقاتل وطني من المصريين الشرفاء قادرون على التصدي بكل قووة للجماعات الإرهابية والمتطرفة لحماية الدولة المصرية، مشيدةً بالدور الكبير والبطولي الذي يقوم به أبطال وصقور وزارة الداخلية في التصدي بحزم ومهنية واحترافية، لمخططات حركة حسم الإرهابية التي تسعى لتعكير أمن واستقرار مصر.

وأشادت النائبة سولاف درويش بجميع الإجراءات الأمنية السريعة والاستباقية التي نفذتها الداخلية والجهود الناجحة في كشف وتفكيك الخلايا الإرهابية، والتي كان لها دور كبير في تحقيق الأمن والاستقرار داخل مصر، مؤكدةً أن رجال الأمن كانوا ولا يزالون وسوف يظلون الدرع والسد المنيع في مواجهة كل محاولات العبث بأمن واستقرار مصر.