مرصد الأزهر يطلق نداءً عالميًا بـ 10 لغات: غزة تحتضر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أطلق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، نداء عالميا بـ10 لغات بينها العبرية تحت عنوان: "غزة تحتضر.. فهل من مجيب؟".

وأوضح النداء الذي أطلقه المرصد على الصفحة الرسمية عبر "فيسبوك"، أن "71 طفلاً على الأقل لقوا حتفهم جوعاً في القرن الحادي والعشرين، بينما يقف العالم متفرجاً بصمت مريب".

وتابع المرصد: "غزة اليوم لا تطلب السلاح ولا الحرب، بل تبحث عن أبسط مقومات الحياة: قليل من الحليب، بعض الماء، وجرعة دواء لإنقاذ ما تبقى من طفولة".

ولم يتردد المرصد في اتهام سلطات الاحتلال بـ "سياسة التجويع المتعمد"، واصفاً الوضع بأنه "ليس مجرد حصار، بل مخطط لاقتلاع الناس من أرضهم".

وتساءل البيان: "أي توراة هذه التي يُبرر باسمها القتل؟ وأي دين يسمح بسرقة الأرض وسفك الدماء وتجويع الرضع؟".

وأشار المرصد إلى استمرار "آلة الحرب الإسرائيلية في طحن غزة منذ عامين"، معرباً عن استغرابه من "استمرار العالم في التساؤل عما إذا كانت هذه الجرائم تستحق الإدانة".

وختم المرصد:"ارفعوا الحصار فوراً، أوقفوا آلة التجويع، أنقذوا غزة الآن قبل أن تُمحى من الخريطة، فمن لا يتحرك اليوم، لن يستطيع تبرير صمته غداً".