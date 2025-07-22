الطقس: موعد موجة جديدة شديدة الحرارة.. "الأرصاد" تكشف التفاصيل

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدء موجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، على أن تكون ذروتها نهاية الأسبوع الحالى حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضحت في بيان لها، الثلاثاء، أنه تسود اليوم أجواء مستقرة على كافة الأنحاء، والعظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى، 38 درجة في الظل، بينما جنوب الصعيد ٤١ درجة مئوية.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من الأربعاء 23 يوليو وحتى الأحد 27 يوليو شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى و نشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد الإحساس بزيادة قيم درجات الحرارة عن معدلاتها بحوالي 4:3 درجات.