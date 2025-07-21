إطلاق اسم عبد القادر حاتم على أحد معالم ماسبيرو

كتب-عمرو صالح:

أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إطلاق اسم عبد القادر حاتم، على القاعة التي خصصت لسنوات طويلة لاجتماعات مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك بمناسبة العيد الخامس والستين لتأسيس التليفزيون المصري.

وقال المسلماني في تصريحات صحفية له، إن عبد القادر حاتم هو الأستاذ المؤسس، وله الفضل في اكتمال العمل بهذا الصرح العملاق ، الذي أمر ببنائه الرئيس جمال عبد الناصر. وفي كل عيد للتليفزيون يجب أن نتذكر. هذا المؤسس البارع، وابتداءً من اليوم فإن قاعة عبد القادر حاتم ستذكرنا بسيرته الماجدة كل يوم.

تقع قاعة عبد القادر حاتم بالطابق الأول بمبني الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو، وقد شهدت مؤخراً حفل تخريج دفعة من المتدربين بالهيئة بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية.

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