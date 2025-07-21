وزير العمل يكشف عن منصة إلكترونية لعمال الدليفري.. تسجيل بيانات وشكاوى

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين، عن إطلاق حملة "سلامتك تهمنا" من مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار خطة متكاملة لحماية عمال التوصيل "الدليفري" وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وضمن برنامج الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

تستهدف الحملة العاملين في خدمات التوصيل باستخدام الدراجات النارية أو الهوائية أو السيارات، لا سيما غير المؤمن عليهم وغير المسجلين رسميًا، من خلال توفير "مهمات وقاية" تشمل: خوذات رأس، سترات عاكسة، قفازات، كمامات، وأدوات إسعافات أولية، بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

منصة إلكترونية وآلية لتلقي الشكاوى

كشف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، عن تدشين منصة إلكترونية تتيح لعمال "الدليفري" تسجيل بياناتهم، وتلقي شكاواهم واستفساراتهم، بما يضمن سرعة التفاعل وتسهيل المتابعة الميدانية.

وأوضح أن الحملة تندرج ضمن خطة الوزارة لدمج عمال التوصيل في منظومة العمالة غير المنتظمة، بما يتيح لهم الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية والتأمين ضد إصابات العمل والمعاشات، مؤكدًا وجود تنسيق مع شركات التوصيل لتوريد نسبة من أرباحها إلى الحساب المركزي المخصص لدعم هذه الفئة.

كود سلامة مهني وتأمين إلزامي

أشار الوزير، إلى إعداد دليل إرشادي وكود سلامة مهني خاص بهذه الفئة، يشمل اشتراطات القيادة الآمنة، وحقوق العامل، ومواصفات أدوات الحماية، والتدريبات اللازمة، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويتناسب مع طبيعة العمل في السوق المصري.

كما أعلن عن آلية قانونية جديدة لتنظيم تعاقدات واضحة وعادلة بين الشركات والعمال، تُلزم بتقديم التأمين والتدريب والتعويض المناسب في حال وقوع الحوادث.

وأكد الوزير، أن شركات القطاع الخاص الشريكة في الحملة ستكون طرفًا فاعلًا في التنفيذ، من خلال تقديم بيانات العاملين، والمشاركة في تدريبهم، والمساهمة في تحسين بيئة العمل.

خطة تفتيش ميدانية

أوضح "جبران"، أن الوزارة ستبدأ تنفيذ خطة تفتيشية شاملة من العاصمة الإدارية وتمتد تباعًا إلى باقي المحافظات، بالتعاون مع إدارات المرور، لضمان الالتزام بمهمات الوقاية وضبط المخالفات.

خطوة أولى ضمن خطة طويلة الأجل

في ختام المؤتمر، أكد وزير العمل، أن حملة "سلامتك تهمنا" تمثل بداية لخطة طويلة الأجل تستهدف تأهيل، وتدريب، وتوظيف عمال التوصيل، والعمل على إدماجهم في الاقتصاد الرسمي وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية.

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