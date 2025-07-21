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برلمانية: المنصة الإلكترونية للسياحة العلاجية خطوة واعدة لدعم الاقتصاد

01:19 م الإثنين 21 يوليو 2025

المنصة الإلكترونية للسياحة العلاجية

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كتب- نشأت علي:

أشادت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بإعلان وزارة الصحة والسكان عن إطلاق المنصة الإلكترونية للسياحة العلاجية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية نحو تعزيز مكانة مصر كمقصد إقليمي ودولي في هذا المجال الحيوي.

وأوضحت النائبة، في تصريحات صحفية اليوم، أن المنصة الجديدة تتضمن حزمة متكاملة من الخدمات العلاجية واللوجستية، كما تسهم في مناقشة المعوقات التي قد تواجه المرضى القادمين من الخارج، إلى جانب توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للأطباء والمنظومة الصحية.

وتوقعت أن يكون للمنصة مردود إيجابي كبير على نمو قطاع السياحة العلاجية، لما يمثله من أحد الروافد الأساسية الداعمة للاقتصاد القومي.

وأكدت أهمية تسخير التكنولوجيا في خدمة قطاع السياحة بوجه عام، والسياحة العلاجية بشكل خاص، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية تسهم في التغلب على التحديات التي تعيق تطور هذا القطاع الحيوي.

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