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برئاسة ماجي الحلواني.. "الوطنية للإعلام" تعلن تشكيل لجنة لرصد ومتابعة انتخابات الشيوخ

12:01 ص الإثنين 21 يوليه 2025

الهيئة الوطنية للإعلام

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، عن تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة ماجي الحلواني، لرصد ومتابعة التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وضمت اللجنة التالي:

الدكتورة هويدا مصطفى.

الدكتور محمد النشار.

الدكتورة سالي نصار.

الدكتورة نرمين خضر.

الدكتور محمد شومان.

الدكتور عادل صالح.

هالة حشيش.

إبراهيم الصياد.

محمد مرعي.

أحمد السباعي.

علاء جميل.

سحر محمد.

واللجنة تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها.


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الهيئة الوطنية للإعلام الدكتورة ماجي الحلواني انتخابات مجلس الشيوخ 2025
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