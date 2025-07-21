كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، عن تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة ماجي الحلواني، لرصد ومتابعة التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وضمت اللجنة التالي:

الدكتورة هويدا مصطفى.

الدكتور محمد النشار.

الدكتورة سالي نصار.

الدكتورة نرمين خضر.

الدكتور محمد شومان.

الدكتور عادل صالح.

هالة حشيش.

إبراهيم الصياد.

محمد مرعي.

أحمد السباعي.

علاء جميل.

سحر محمد.

واللجنة تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها.





