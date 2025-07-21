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رئيس "الحرية المصري": رجال الأمن خط الدفاع الأول في مواجهة التطرف والمخططات الإرهابية

01:30 ص الإثنين 21 يوليو 2025

الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري

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كتب- نشأت علي:

أعرب حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، عن تقديره البالغ للجهود الاستباقية الناجحة التي قامت بها وزارة الداخلية، والتي أسفرت عن تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية وإحباط مخططات كانت تستهدف تقويض الأمن والاستقرار الداخلي.

وأكد الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس الحزب، أن الأداء الأمني المتقدم يعكس حالة من اليقظة المستمرة والاحترافية العالية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في قدرة مؤسسات الدولة على حماية الوطن والحفاظ على مكتسباته في مواجهة مختلف التحديات.

وأضاف أن النجاحات المتتالية التي تحققها أجهزة الشرطة تمثل دليلا قاطعا على أن رجال الأمن يؤدون دورهم الوطني بكل شجاعة وتفانى وإخلاص، ويقفون سداً منيعاً في وجه محاولات النيل من الدولة وزعزعة استقرارها، مؤكدا أنهم يشكلون خط الدفاع الأول ودرع الوطن الحصين في مواجهة الإرهاب والتطرف.

وأشار الدكتور ممدوح محمود إلى أن وزارة الداخلية تضطلع بدور محورى فى حفظ الأمن والنظام العام، مثمنا الجهود المستمرة التى تبذلها في مكافحة الفكر المتطرف وتجفيف منابعه، ومؤكدا على الدعم الكامل من الحزب لتلك الجهود الوطنية المخلصة.

و دعا رئيس الحزب إلى ضرورة استمرار دعم مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة، في معركتهما الشاملة ضد الإرهاب، مشددا على أن التكاتف الوطني والاصطفاف خلف القيادة السياسية هو السبيل الأوحد لعبور التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية

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حزب الحرية المصري ممدوح محمد محمود
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