حزب الوعي يعلن الدفع بـ 5 مرشحين بانتخابات الشيوخ -(تفاصيل)

كتب- عمرو صالح:

تصوير- نادر نبيل:

أعلن رئيس حزب الوعي، باسل عادل، الدفع بـ 5 مرشحين على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، موزعين على خمس محافظات مختلفة، مشيرًا إلى أنه لو كانت المدة الزمنية أطول، لكان للحزب عدد أكبر من المرشحين.

وقال عادل، خلال مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن مرشحي حزب الوعي: “لن نصطف إلا خلف الناس والمواطنين”.

وأشار إلى تطلع الحزب للدفع بمرشحات سيدات في انتخابات مجلس النواب القادمة، موضحًا: سيكون لدينا كوادر نسائية تمثل الحزب لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة".

واستعرض رئيس الوعي، أسماء مرشحي الحزب، وهم، محمد صفا، مرشح الحزب في محافظة بورسعيد، وشريف القاضي، مرشح الحزب في محافظة الإسكندرية ورئيس لجنة الإسكان بالحزب، واأحمد العيدي، مرشح الحزب في محافظة الإسماعيلية، وإبراهيم إدوارد، مرشح الحزب في القاهرة، وعلي فايز، مرشح الحزب في محافظة بني سويف.

وتحدث كل مرشح خلال المؤتمر الصحفي عن أسباب ترشحهم وأهدافهم من خوض انتخابات مجلس الشيوخ.

وقالت النائبة مارجريت عازر، رئيس لجنة إدارة الحملة الانتخابية لحزب الوعي، إن الحزب يبدأ من غدٍ التحرك الميداني في مختلف أحياء محافظة القاهرة، بهدف تنظيم مؤتمرات جماهيرية لدعم مرشحيه في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مشيرة إلى أنه سيتم عقد مؤتمرين في القاهرة خلال الأيام المقبلة.

وقال حسام علي، النائب الأول لرئيس حزب الوعي، إن الحزب يخوض حملته الانتخابية بإمكاناته الذاتية، ونعوّل على وعي المصريين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: "نتمنى مشاركة المصريين بفعالية في الانتخابات".