كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفريق أول مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، كما أعلنت

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي لقائد القيادة المركزية الأمريكية: نهر النيل قضية أمن قومي لمصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفيرة هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الفريق كوريلا نقل إلى الرئيس تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما ثمّنه الرئيس، مؤكدًا عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة.

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الإسكان تنشر خطوات التقديم الإلكتروني لشقق سكن كل المصريين 7

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن التوجه نحو التحول الرقمي في طرح إعلانات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" يهدف إلى التيسير على المواطنين، ومساعدتهم في التقدم للحصول على وحدة سكنية بسهولة دون تزاحم أو تدافع.

وأضاف الوزير أن خطوات التقديم للحصول على كراسات الشروط الخاصة بالطرح الثاني من إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" لمنخفضي ومتوسطي الدخل تم إعدادها بشكل مبسط وواضح، لتمكين المواطنين من إتمام الإجراءات دون الحاجة إلى مساعدة خارجية.

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وزير التعليم: بعض مدارسنا لا تختلف كثيرًا عن مدارس الأقاليم اليابانية

استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أبرز الإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة لحل أزمة كثافة الفصول الدراسية، قائلًا: هل سنظل صامتين بهذا الشكل؟ بالطبع لا.

وأضاف عبد اللطيف، خلال لقائه، اليوم الأحد، بعض الكتاب ورؤساء التحرير؛ لاستعراض تفاصيل نظام البكالوريا: لن نترك مشكلة دون حل؛ لكننا سنعمل بالإمكانات المتاحة؛ لن نكتفي بالقول "نريد نريد"، بل سنحل مشكلة الكثافة بالموارد الموجودة.

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14 صورة لوظائف هيئة الأنفاق.. مهندسون وفنيون وصرافو تذاكر للعمل بالمونوريل

أصدرت الهيئة القومية للأنفاق، إعلانًا بأرقم (2 - 3 - 4 ) لسنة 2025 بشأن حاجة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو E.C.M لشغل وظائف بنظام التعاقد لتشغيل وصيانة قطار المونوريل.

وتشمل الوظائف المطلوبة، مهندسين في عدد من المحطات، وفنيين للصيانة، وصرافي تذاكر، ومشرفي محطات.

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طقس الساعات المقبلة.. سحب منخفضة تساعد على تلطيف الأجواء

تشهد أغلب مناطق الجمهورية، أجواء مستقرة صباح اليوم، مع ظهور سحب منخفضة متفرقة تمتد من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مما يُسهم في تلطيف الطقس خلال ساعات الصباح.

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حقيقة زيادة فواتير الكهرباء عبر تطبيق "إنستا باي "

نفى مصدر بوزارة الكهرباء صحة ما يتم تداوله حاليًّا من أنباء تفيد زيادة نسبة دفع فاتورة الكهرباء عبر تطبيق "إنستا باي".

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا منشورات حول زيادة نسبة دفع فاتورة الكهرباء عبر تطبيق "إنستا باي".

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سر استقالة وزيرة البيئة.. وما منصبها الجديد؟

أعلن مجلس الوزراء، قبل قليل، قبول استقالة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، من منصبها، مع تكليف وزيرة التنمية المحلية بتسيير أعمال الوزارة بجانب مهامها الحالية، حتى تعيين وزير جديد للبيئة.

وتأتي استقالة وزيرة البيئة من منصبها الحالي، في إطار اختيارها لتولي منصب جديد في الأمم المتحدة، حيث تقرر اختيارها في 22 مايو الماضي، لتولي منصب الأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

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مد فترة التقديم لمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية.. ما التفاصيل؟

كشفت مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، التابعة لوزارة التربية والتعليم، عن مد فترة التقديم لطلاب الشهادة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بها للعام الدراسي الجديد، حتى الخميس 31 يوليو 2025، وذلك بجميع فروعها على مستوى الجمهورية.

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