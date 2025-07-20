الإسكان تنشر خطوات التقديم الإلكتروني لشقق سكن كل المصريين 7

كتب - محمد عبد الناصر:

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن التوجه نحو التحول الرقمي في طرح إعلانات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" يهدف إلى التيسير على المواطنين، ومساعدتهم في التقدم للحصول على وحدة سكنية بسهولة دون تزاحم أو تدافع.

وأضاف الوزير أن خطوات التقديم للحصول على كراسات الشروط الخاصة بالطرح الثاني من إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" لمنخفضي ومتوسطي الدخل تم إعدادها بشكل مبسط وواضح، لتمكين المواطنين من إتمام الإجراءات دون الحاجة إلى مساعدة خارجية.

وأشار الشربيني إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أعد فيديو توضيحيًا يشرح خطوات التقديم بدقة وبصورة مبسطة، بما يمكّن أي مواطن من تحميل كراسة الشروط الخاصة به، وذلك عبر المنصات الرسمية التابعة للصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال قناته على موقع "يوتيوب".

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الفيديوهات التوضيحية أصبحت أداة أساسية يعتمد عليها الصندوق لشرح الإجراءات، نظرًا لقدرتها على توصيل المعلومة بشكل مبسط، مشيرة إلى فيديو العمارة الخضراء كمثال على ذلك.

وأضافت أن الإقبال على الطرح الثاني من الإعلان السابع للمبادرة الرئاسية كبير، حيث بلغ عدد المواطنين الذين اشتروا كراسات الشروط حتى الآن 60,408 مواطنين.

خطوات التقديم عبر منصة مصر الرقمية:

إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية

الدخول إلى digital.gov.eg ثم اختيار "إنشاء حساب"، وإدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الرقم القومي، رقم المصنع، اسم الأم الأول، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني (اختياري).

يتم إرسال رمز تحقق عبر رسالة نصية، وبعد إدخاله وإنشاء كلمة مرور، يتم تفعيل الحساب بنجاح.

تسجيل الدخول إلى المنصة، واختيار خدمة "صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري" من قائمة الخدمات.

استعراض الإعلانات وشراء كراسة الشروط

اختيار الإعلان المناسب، ثم الضغط على "بدء الخدمة"، واستكمال الخطوات حتى الدفع الإلكتروني وتحميل كراسة الشروط بصيغة PDF.

تقديم طلب حجز الوحدة

من خلال اختيار "تقديم طلب حجز وحدة سكنية"، يتم تحديد نوع الشريحة (منخفض/متوسط الدخل)، والموافقة على الشروط، ثم تعبئة البيانات المطلوبة مثل بيانات السكن والعمل والزوج/الزوجة.

تحديد المحافظة والمدينة والوحدة المطلوبة، ثم حفظ الاختيار ومراجعة البيانات والتأكد من صحتها وعدم وجود استفادة سابقة.

عرض ملخص الطلب والموافقة على الإقرارات، ثم تحميل المستندات المطلوبة (PDF بحد أقصى 2 ميجا).

الاطلاع على الرسوم المطلوبة وطباعتها، ثم التوجه إلى أحد مكاتب البريد المميكنة للسداد بعد مرور 48 ساعة من التقديم.

يمكن للمواطنين التواصل مع خدمة عملاء منصة مصر الرقمية على الرقم 15999، حيث يتوفر الدعم الفني على مدار 24 ساعة.