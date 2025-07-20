"سلامة الغذاء": 72 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية خلال أسبوع

كتب- أحمد جمعة:

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 25 لعام 2025، عن الفترة من 12 وحتى 18 يوليو، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على رأسها تنفيذ الإدارة العامة للرقابة على المصانع 72 مأمورية تفتيشية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، كما أنه تم تسجيل 20 منشأة بعموم الجمهورية خلال الأسبوع الماضي.

وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 39 زيارة فحص وتفتيش واعتماد، وتم تسجيل 5 منشآت بالهيئة خلال الأسبوع الماضي ( 1 محطة تعبئة، 4 مورد)، وأصدرت الإدارة 637 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 450 شركة.

"سلامة الغذاء" تكشف عدد الرسائل الغذائية المصدرة

وفيما يخص الصادرات الغذائية، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3250 رسالة غذائية بنحو 175 ألف طن، صادرة عن 1200 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 640 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت دقيق، خضراوات وفواكه، مولاس (عسل أسود) ومنتجات غذائية متنوعة.

وتفصيلًا، جاءت صادرات البطاطس في صدارة الخضراوات المصرية خلال الأسبوع الماضي بواقع 8 آلاف طن تلتها الفاصولياء بأنواعها بنحو 6 آلاف طن، ثم البصل بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 50 صنف بنحو 30 ألف طن.

في حين تصدر كل من العنب الطازج والفراولة قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 8 آلاف طن لكل منهما ، ثم الموالح بنحو 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 26 صنف بنحو 26 ألف طن.

وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت الصومال وتركيا ولبنان والسودان ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 166 دولة مستوردة خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 575 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 440 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة الدولي بإجمالي 360 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 900 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1775 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 205 آلاف طن، مستوردة من قِبل 820 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، زيوت متنوعة، فول الصويا والعدس، فيما تصدرت اندونيسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من روسيا، أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية، من بين إجمالي 95 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 580 رسالة، يليه ميناء السخنة في المركز الثاني بـــ 311 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة الدولي بـ 280 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1088 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 410 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 100 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 76 مستورد خلال نفس الفترة.

وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الاسبوع تسجيل 14 منتجًا غذائيًا وفحص 356 منتجًا جديدًا، إلى جانب إصدار 40 شهادة بيع حر، كما نفّذت الإدارة عددًا من الزيارات الرقابية واعتمدت 10 شركات عاملة في هذا القطاع.

وفي سياق آخر، قامت غرفة العمليات بالهيئة، التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية، بإجراء متابعة ميدانية لمراجعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجهها وذلك بالتنسيق المستمر مع غرفة عمليات وزارة التموين وكافة الجهات المعنية داخل كل محافظة، لضمان كفاءة الأداء وتجاوز أية تحديات محتملة، كما نفذت الإدارة 18 زيارة تفتيش لمواقع تخزين القمح.

واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 80 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة للهيئة، وقد تم الانتهاء من معالجة 62 شكوى، في حين يجري حاليًا فحص 18 شكوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي إطار الاستجابة الفورية لهذه البلاغات، نفّذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات رقابية ميدانية استهدفت 368 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الغربية، الدقهلية، البحر الأحمر، الشرقية، الوادي الجديد، الجيزة، المنيا، سوهاج، الاسكندرية وأسوان، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.

"سلامة الغذاء" تدعو المواطنين للإبلاغ الفوري عن المخالفات

وأهابت الهيئة، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، بالمواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط: اضغط هنا

أو عبر الخط الساخن 16528،

كما يمكن التواصل المباشر مع إدارة الشكاوى بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)،

أو من خلال البريد الإلكتروني : consumer.complain@nfsa.gov.eg،

وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

30 مأمورية رقابية على فروع السلاسل التجارية

وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 30 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، بهدف التحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء. وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، القليوبية، سوهاج، الغربية، البحيرة، مرسى مطروح، الاسماعيلية، الدقهلية، أسيوط والمنوفية.

وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل 5 فروع جديدة ليصل إجمالي العدد إلى 2150 فرعًا لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء لعدد 55 سلسلة تجارية.

وفي إطار تكثيف الرقابة خلال موسم الصيف، خاصة في المناطق ذات الكثافة الاستهلاكية العالية، واصلت الهيئة حملاتها التفتيشية على المنشآت والسلاسل الغذائية في منطقة الساحل الشمالي خلال موسم الصيف، حيث تم تنفيذ 10 مأموريات رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية بالمنطقة، وتم سحب عينات وذلك لضمان سلامة المنتجات المعروضة وحماية صحة المستهلكين، هذا وتشمل الحملات المرور على المطاعم، والمقاهي، والسوبر ماركت، والوحدات المتنقلة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وطرق التداول السليم للأغذية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات.

وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 415 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 437 معاينة، فيما استوفت 217 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما كثّفت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية حملاتها الميدانية في عدد من المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، والتي شملت القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، البحرالأحمر، الشرقية، دمياط، الاسكندرية، الوادي الجديد، الدقهلية، جنوب سيناء، الفيوم، الغربية والإسماعلية.

وتأتي هذه التحركات الرقابية بالتوازي مع بدء تطبيق الآلية الجديدة الخاصة بإجراءات الإفراج تحت التحفظ مع مطلع عام 2025، والتي تشترط تسجيل كافة المنشآت الغذائية لدى الهيئة، لضمان إحكام الرقابة المسبقة وتسريع إجراءات الإفراج، وقد شهدت الفترة الماضية تسجيل 23 منشأة (مخازن، مصانع، سلع استراتيجية، محطات ومراكز تعبئة، مواد ملامسة) ليرتفع إجمالي عدد المنشآت الغذائية المدرجة في سجلات الهيئة إلى 1892 منشأة.

كما واصلت الهيئة دعم انسيابية حركة تداول السلع الغذائية، من خلال إصدار 1041 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة، إلى جانب التحفظ على 395 رسالة غذائية واردة غير مستوفاة لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك في إطار حرص الهيئة على إحكام منظومة الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة 13 حملة تفتيشية استهدفت محالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية، شملت الجيزة، الفيوم، البحيرة، دمياط، الشرقية والغربية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.

وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، نفّذت إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية عددًا من الزيارات الميدانية بلغ 73 زيارة شملت أعمال التفتيش الدوري ومعاينة التراخيص بواقع 39 زيارة للمطاعم و34 زيارة للفنادق بعدد من المحافظات ذات الأهمية السياحية، من بينها القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الاسكندرية، بور سعيد، مرسى مطروح، الأقصر، السويس، أسوان وجنوب سيناء، وقد تم تسجيل 3 مطاعم بالهيئة و استيفاء 3 مطاعم أخرى لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

وتندرج هذه الجهود ضمن خطة استباقية تهدف إلى رفع جاهزية المنشآت استعدادًا للموسم السياحي، وتعزيز ثقة الزائرين في جودة وسلامة الخدمات الغذائية المقدمة.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 570 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.

وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت زيارات تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ 60 جولة متابعة على مصانع انتاج المغلفات الطبيعية الحيوانية، وذلك لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.

مطابقة عينات المغلفات الطبيعية الحيوانية لاشتراطات الاتحاد الأوروبي

كما أصدرت الإدارة 22 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية الحيوانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.

جدير بالذكر أن جميع عينات المغلفات الطبيعية الحيوانية المرسلة إلى المعمل الفرنسي لتحليل متبقيات الأدوية، جاءت مطابقة لاشتراطات الاتحاد الأوروبي.

وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 19 جولة تفتيشية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات الجيزة، الاسكندرية، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، الفيوم، بور سعيد والمنوفية ، وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل 6 منشآت جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 710 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.

وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 16 زيارة ميدانية استهدفت مختلف مراحل سلسلة الإمداد، شملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، وتم تسجيل 9 منشآت جديدة خلال الأسبوع الماضي.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 24 حملة تفتيشية موسعة على 150 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 5 آلاف قطعة شوكولاتة مجهولة المصدر، 300 كجم كاكاو خام منتهي الصلاحية.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 30 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية خلال المرور.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 3 طن (ملح طعام، توابل، حلوى)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم تنفيذ 12 قرارًا للنيابة العامة ( فحص، سحب عينات)، وبناءً على قرار النيابة العامة، تم إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية (540 عبوة عصير).

كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية موسعة بالاشتراك مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الإدارة الصحية، الإدارة التموينية، الرقابة التموينية، إدارة المجازر، الديوان العام بالمحافظة، جهاز حماية المستهلك) على 43 منشأة غذائية بنطاق مركز ومدينة (كفر سعد، دمياط، الزرقا، فاراسكور)، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 11 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 45 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (دكرنس، أجا، السنبلاوين، ميت غمر، المنصورة)، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 14 محضرًا (نقص وعدم تطبيق اشتراطات صحية، ذبح خارج السلخانة، تحفظ، عدم إعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادات صحية).

كما تم إعدام 159 كجم مواد غذائية لظهور علامات الفساد وتغير في الخواص الطبيعية، والتحفظ على 20 طن تقريبًا مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية وبعضها مجهول المصدر وتظهر عليه علامات تغير في الخواص الطبيعية.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ 6 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 31 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام مصنعات لحوم ودجاج مجهولة المصدر، بقوليات وخلطات دجاج سيئة التخزين، منتجات ألبان بدون تاريخ فتح العبوة، عبوات قهوة بالشوكولاتة وكيك منتهي الصلاحية،

وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 8 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 59 منشأة غذائية وذلك بنطاق مراكز (كفر صقر، ديرب نجم، منيا القمح، ههيا .... وغيرها من المراكز)، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما نفذ الفرع حملات على أماكن تمركز عربات الطعام المتنقلة، حيث تم المرور على 9 وحدات لعربات الطعام المتنقلة وتم توعية القائمين عليها بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، والبدء في التسجيل بالهيئة وتطبيق الاشتراطات الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء .

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 4 حملات تفتيشية مشتركة مع التموين ومباحث التموين والطب البيطري حيث تم المرور على 21 منشأة غذائية في نطاق قرى ومراكز (مدينة سوهاج الجديدة، طهطا) وأسفرت تلك الحملات عن ظبط 200 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، (لحوم، سناكس، توابل، مسحوق كيك، عصائر جافة)، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

كما نفذ الفرع 4 حملات تفتيشية على عدد 12 منشأة غذائية في نطاق قرى ومراكز (حي شرق، حي غرب، أخميم) وتم إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة 7 حملات تفتيشية على مراكز (دمنهور، شبراخيت، الرحمانية، إيتاي البارود)، حيث تم المرور على 41 منشأة غذائية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتم التنبيه نحو ضرورة التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وتوعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة بالتعاون مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، البيئة، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.