تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عمرو حمزاوي: بقاء نتنياهو مرهون باستمرار آلة الحرب.. وأحداث 7 أكتوبر كانت مغامرة عسكرية

أكد الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن غزة تعيش مأساة إنسانية مروعة نتيجة سياسات التجويع والحصار المفروضة عليها

خلال حواره في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أشار حمزاوي إلى أن هذه الأزمة تتطلب حلولًا عاجلة ترتكز على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع لتخفيف معاناة الفلسطينيين.

خبير استراتيجي: الضمانات الأمريكية مطاطة ومدينة الخيام جنوب غزة تهدد استقرار المنطقة

أكد اللواء محمد عبد المنعم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية سابقًا، أن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن ضمانات وقف القتال في غزة تفتقر إلى الوضوح ولا ترقى إلى مستوى الضمانات الحقيقية.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أوضح عبد المنعم أن هذه التصريحات تُعد جملًا مطاطة تتيح لإسرائيل استئناف القتال تحت أي ذريعة، مما قد يؤدي إلى تدمير جديد وإضعاف موقف الفلسطينيين في المفاوضات.

ربيع: لابديل لقناة السويس.. وعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بحلول نهاية العام

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن التقارير الدولية أجمعت خلال الفترة الماضية على أنه لا بديل لقناة السويس، مشيرا إلى أن عودة الملاحة إلى حركتها الطبيعية ستكون بحلول نهاية العام الحالي.

وقال الفريق أسامة ربيع - في تصريحات إعلامية - إن الهيئة نجحت في استعادة عدد من الخطوط الملاحية الكبرى التي غيرت مسارها بعيدا عن القناة، وذلك بفضل حزمة من الحوافز والتخفيضات المدروسة.

أحمد موسى: ميليشيات السويداء نموذج للفوضى وتهديد للوجود الوطني السوري

حذّر الإعلامي أحمد موسى من مخاطر انتشار السلاح خارج نطاق الدولة، مؤكدًا أن "الدولة تسقط عندما تمتلك الميليشيات السلاح".

خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، وصف موسى الأوضاع في السويداء السورية بأنها "مأساة خطيرة" تهدد الوجود الوطني السوري.

أحمد موسى: محاولات الوقيعة بين مصر والسعودية مصيرها الفشل

علّق الإعلامي أحمد موسى على زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى مدينة العلمين، واستقباله من قبل وزير الخارجية بدر عبد العاطي، مؤكدًا أن هذه الزيارة تجسد متانة وقوة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.

وقال موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن العلاقات بين مصر والسعودية تاريخية، وهناك من يحاول العبث بها، إلا أن هذه المحاولات دائمًا ما تبوء بالفشل.

هل الرضاعة من امرأة تجعل الشخص خالًا لأبنائها؟.. الإفتاء تحسم الجدل

أكد الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الرضاعة من امرأة لا تجعل الشخص خالًا لأبنائها كما يعتقد البعض، بل تجعله أخًا لهم في الرضاعة، لأن الرضاعة تثبت الأخوة وليس الخؤولة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج " فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت: "إذا كان الشخص قد رضع من امرأة، فإن أبناءها يكونون إخوة له من الرضاعة، وبالتالي لا يجوز له الزواج من بناتها، لأن الشرع يحرم الزواج بين الإخوة من الرضاعة كما يحرم بين الإخوة من النسب".

تنظيم الاتصالات: تعويضات متفاوتة للمتأثرين بحريق رمسيس

صرّح المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات، بأن الجهاز قرر تعويض العملاء المتضررين من انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت، وذلك بعد عودة الخدمة بالكامل سواء لمشتركي المحمول أو الإنترنت الأرضي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن هناك نوعين من العملاء المتضررين، عملاء نظام مسبق الدفع فسيحصلون على 50% باقة إنترنت إضافية مجانًا فوق باقتهم الأساسية، أما عملاء الفاتورة الشهرية سيُضاف لهم 30% من قيمة الفاتورة كرصيد إضافي.