بيان من السياحة بشأن إجراءات الموسم الجديد للعمرة

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الكتاب الدوري رقم (172) لسنة 2025، موجهًا إلى الممثلين القانونيين للشركات الأعضاء في الغرفة، وذلك في إطار الإجراءات التنفيذية الخاصة بموسم العمرة لعام 1447 هـ / 2025 – 2026 م.

ويعد الكتاب، والذي حصل "مصراوي"، على نسخة منه، تكملة للكتاب الدوري رقم (169) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 29 يونيو 2025، والذي تضمن آلية تأهيل وتوثيق عقود العمرة لموسم 1447 هـ.

وأشارت الغرفة في خطابها إلى تلقيها موافقة وزارة السياحة والآثار على طلبها بتمديد عقد العمرة المبرم بين شركة السياحة المصرية والقنصل السعودي، بناءً على طلب الطرفين، وذلك حرصًا منها على تسهيل الإجراءات للشركات الأعضاء.

وأوضح الكتاب آلية التمديد، والتي تشمل الخطوات التالية:

دخول الوكيل السعودي إلى البوابة الإلكترونية باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالموسم الماضي، واستكمال الإجراءات المطلوبة.

استعراض العقود المبرمة مع الشركات المصرية واختيار العقد المطلوب تجديده عبر الضغط على خيار "تجديد".

رفع الوكيل السعودي طلب التجديد عبر البوابة، مع ختم الغرفة التجارية الإلكترونية السعودية.

موافقة الشركة المصرية على طلب التجديد، ورفع إقرار بداية الموسم متضمن ضوابط العمرة، ممهور بختم الشركة وختم صحة التوقيع من البنك.

وسيتم مراجعة طلب التمديد إلكترونيًا من قبل الغرفة ووزارة السياحة والآثار لاستكمال الإجراءات اللازمة.

كما أكدت الغرفة على ضرورة توجه الشركات إلى الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية لتسليم المستندات المطلوبة، وهي:

عقد العمرة المعتمد من الغرفة عبر البوابة (في حالة العقود الجديدة).

أصل قسائم إيداع رسوم العمرة.

إقرار بداية الموسم ممهور بختم صحة التوقيع من البنك.

الضمان المالي المبرم لصالح وزارة السياحة والآثار، صالح لمدة سنة أو يتم تجديده بنفس المدة.

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