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بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

04:43 م الأربعاء 02 يوليه 2025

الطقس بجنوب سيناء

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من الساعة 5 مساء اليوم تتواجد بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال سيناء ومدن القناة.

وأضاف الهيئة أن هذه السحب سيصاحبها أمطارا خفيفة على بعض المناطق المتفرقة، والتي ظهرت من خلال صور الأقمار الصناعية.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تستمر في الارتفاع بسبب تأثير منخفض الهند الموسمي، حيث ستتراوح درجات الحرارة العظمى بين 36 و37 درجة على القاهرة.

وأضافت أن الحرارة في المناطق الجنوبية 42 درجة، في ظل استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يجعلنا نشعر بحرارة أعلى بحوالي 3 درجات.

وتابعت: أهم ظاهرة جوية خلال الفترة الحالية تتمثل في الشبورة المائية والتي تتكون ليلا وتستمر حتى الساعة 8 صباحا على المناطق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.

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