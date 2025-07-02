النواب يقر إخلاء وحدات الإيجار القديم بعد 7 سنوات من التنفيذ

كتب - نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تحدد المدة الزمنية لإخلاء الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام القانون.

وبحسب المادة المعتمدة، "تنتهي عقود إيجار الأماكن لغرض السكنى بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكنى والموقعة مع الأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك."

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي ومتوازن، يراعي حقوق الملاك والمستأجرين، ويعكس توجهًا نحو تحرير العلاقة وفقًا للقانون المدني بعد فترة انتقالية تمنح المستأجرين فرصة لتوفيق أوضاعهم السكنية.