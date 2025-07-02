الإيجار القديم| تعديلات حكومية جديدة.. ورئيس "النواب": سندرسها

كتب- نشأت علي:

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الجميع يعلم أهمية مشروع قانون الإيجار القديم، وإن الحكومة لا يمكن أن تستمع إلى كل هذه الأصوات دون أن تتفاعل معها، معلنًا وجود عدد من التعديلات ستقوم الحكومة بعرضها في حينها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.

وأعلن المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، عددً من البيانات الخاصة بوحدات الإسكان البديل، موضحا أن الوزارة رصدت عددًا من الوحدات السكنية المتاحة حاليًّا بعدد 238 ألفًا و109 وحدات سكنية وهي موجودة في المحافظات، وجزء بالمدن الجديدة، بأنماط إسكان مختلفة، منها ما هو موجود في مواقع مدن العبور، السويس الجديدة، المنصورة الجديدة، ومشروع ديارنا.

وتابع الشربيني: أيضًا موجدد وحدات سكنية بالإسماعيلية الجديدة ومشروع أهالينا بالقاهرة، ومشروع سكن أهل مصر في السلام ، وبشاير الخير فى الإسكندرية، وذلك بالإضافة إلى رصد أراض تتجاوز فى المحافظات والمدن الجديدة للبناء عليها.

وأضاف الوزير: كما سوف ننشئ صندوقًا مستقلًّا لدعم الإسكان البديل للوحدات المؤجرة شبيه بالإسكان الاجتماعي والذي سيكون منظما لإجراءات التمويل بالكامل، والذي سيتضمن أنظمة تمويل مختلفة، بدءًا من نظام الإيجار المدعوم حسب الدخل وحالة الأسرة الاجتماعية، والإيجار التمويلي من 20 إلى 30 سنة.

وقالت الدكتور منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقدمنا ببيان بشأن الأراضى المتاحة، والتى منها قطع أراض تابعة لولاية الوزارة بمساحة 61 مليون متر مربع بالمحافظات، بالإضافة إلى أراضى الإصلاح الزراعى والأوقاف.

وتابعت عوض: كما نفكر في إنشاء منظومة إلكترونية يقدم عليها المستأجر، للحصول على أقرب مكان له للوحدات البديلة أو الأراضى المتاحة.

وعقب رئيس مجلس النواب، موجهًا الشكر للحكومة ومعلنًا أن المجلس سيقوم بدراسة هذه المقترحات، ومنها ما تم عرضه بشأن المستأجر الأصلي وزوجه.