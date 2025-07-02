نصائح لتقليل استهلاك الكهرباء مع ارتفاع الحرارة قبل تعديل الأسعار

كتب- محمد صلاح:

مع تزايد درجات الحرارة تدريجيًا خلال فصل الصيف، يزداد اعتماد المواطنين على الأجهزة الكهربائية، ما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في استهلاك الطاقة، في وقت تستعد فيه الحكومة للإعلان عن زيادات مرتقبة في أسعار الكهرباء. وفي هذا السياق، دعا جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى ترشيد الاستخدام واتباع سلوكيات موفرة، ضمن حملة توعوية بعنوان «صيفك أحلى بالترشيد».

وأصدر الجهاز مجموعة من النصائح عبر صفحته الرسمية لتقليل الاستهلاك اليومي للكهرباء، أبرزها:

كيّ الملابس دفعة واحدة: ينصح بتجميع الملابس وكيّها مرة أو مرتين أسبوعيًا بدلاً من تشغيل المكواة يوميًا، مما يسهم في تقليل الاستهلاك.

ترتيب الفريزر: وضع الأطعمة بجانب بعضها داخل الفريزر يقلل من المساحات الفارغة ويحد من استهلاك الفريون، وبالتالي توفير في الكهرباء.

صيانة التكييف: اختيار تكييف مناسب لمساحة الغرفة وتنظيفه بانتظام يعزز كفاءته، ويُفضل ضبطه على درجة حرارة 25 مئوية مع تفعيل وضع التوفير.

إزالة الثلج المتراكم: تراكم الثلج داخل الثلاجة يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة، لذا فإن إزالته دوريًا يساعد على الترشيد.

عدم فتح الثلاجة لفترات طويلة: لتقليل فقدان البرودة والمحافظة على أداء الجهاز دون سحب طاقة إضافية.

غلي الكمية المطلوبة فقط: استخدام الغلاية الكهربائية لغلي الكمية الضرورية من الماء فقط يوفر طاقة ملحوظة.

تشغيل الغسالة بكامل حمولتها: لتفادي تكرار التشغيل عدة مرات يوميًا.

كما أوصى الجهاز بإيقاف تشغيل التكييف قبل مرحلة التجفيف، والاعتماد على التهوية الطبيعية إن أمكن.

وفيما يخص العدادات مسبقة الدفع، أكد الجهاز أن الشحن متاح في أي وقت من الشهر دون تأثير على الرصيد. وفي حال فقدان كارت الشحن، يجب اتباع الخطوات التالية:

التوجه لشركة الكهرباء بطلب فقد كارت مرفق بصورة العداد وبطاقة الرقم القومي.

في حال وجود توكيل، يجب تقديم محضر فقد من قسم الشرطة.

يتم سداد الرسوم واستلام كارت جديد في اليوم نفسه.

وتأتي هذه النصائح في إطار جهود حكومية لحث المواطنين على تبني ممارسات أكثر وعياً بالطاقة، بما يخفف العبء المالي ويحد من الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.