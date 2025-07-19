تامر أمين: مبادرة "كاميرا الشعب" لمواجهة المخالفات في الشارع

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي تامر أمين، أن المواطنين يمكنهم لعب دور فعال في مراقبة المخالفات في الشارع من خلال مبادرة جديدة أطلق عليها اسم "كاميرا الشعب".

خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار"، أوضح أمين، أن هذه الفكرة تهدف إلى توثيق التصرفات الخاطئة مثل المخالفات المرورية، التحرش، أو تخريب الممتلكات العامة، باستخدام كاميرات الهواتف الذكية لدعم جهود الدولة في تحقيق الانضباط.

أشار أمين إلى أن المخالفات في الشوارع، مثل سرقة أغطية البلاعات أو قضبان الحديد، تُكلف المجتمع خسائر مالية كبيرة وتؤثر على المظهر العام.

وأضاف أن هذه الأفعال تُرتكب في وضح النهار دون خجل، مما يستدعي رد فعل شعبي للتصدي لها من خلال التصوير وإبلاغ الجهات المختصة.

وتابع أمين أن سرعة استجابة وزارة الداخلية للفيديوهات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي شجعته على طرح هذه المبادرة.

وأكد أن الشرطة أظهرت مرونة وسرعة في التعامل مع المخالفات الموثقة، مثل حالات التحرش أو السرقة، مما يعزز ثقة المواطنين في فعالية هذا النهج.

وأشار إلى أن الرقابة الشعبية ليست فتنة أو تجسسًا، بل هي واجب وطني يهدف إلى حماية المجتمع وممتلكاته.

وأضاف أن تصوير المخالفات في الأماكن العامة يمكن أن يردع المخالفين، حيث سيخشون من العين الساهرة التي توثق أفعالهم، مما يدفعهم إلى التفكير ألف مرة قبل ارتكاب الأخطاء.

ودعا أمين المواطنين إلى المشاركة الفعالة في هذه المبادرة، سواء من خلال صفحة مخصصة أو عبر منصات وزارة الداخلية، مؤكدًا أن التكاسل عن توثيق المخالفات يضر بالمجتمع ككل.