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تنويه عاجل بشأن امتحان المتقدمين لشغل وظائف بالهيئة القومية للبريد

06:28 م السبت 19 يوليه 2025

الهيئة القومية للبريد

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كتب- محمد سامي:

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تنويهًا مهمًا بشأن امتحانات وظائف الهيئة القومية للبريد.

وقال الجهاز إن الامتحانات للمتقدمين من عدة محافظات، تبدأ يوم الاثنين المقبل، وتستمر حتى الأربعاء ١٣ أغسطس المقبل.

وأضاف الجهاز في بيان، أنه يُكتفى للمتقدمين بإحضار صحيفة الحالة الجنائية التي سبق رفعها على بوابة الوظائف الحكومية ضمن مستندات التقديم، وذلك للاطلاع فقط، ولا يُشترط استخراج صحيفة جديدة.

ولا داعي لاستخراج صحيفة حالة جنائية جديدة في حال فقدان النسخة السابقة.

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