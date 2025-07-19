6 صور.. تفاصيل تطوير عمارة "تيرينج" التراثية بالعتبة

كتب- محمد نصار:

أكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن أعمال تطوير عمارة "تيرينج" التراثية بالعتبة والتي تقوم بها المحافظة قاربت على الانتهاء لتستعيد العاصمة واحدة من أجمل مبانيها التراثية المميزة.

وأشار محافظ القاهرة، في بيان اليوم، إلى أن محافظة القاهرة تمكنت من استعادة معالم المبنى بالاستعانة بصوره القديمة، وتم استكمال الزخارف والحليات والرخام والكرانيش والفورم المفقودة، وتم ترميم القبة، واستعدال الكرة الحديدية المميزة لأعلى المبنى، ورفع كفاءة مجسم الكرة الأرضية والتماثيل الأربعة التي تحمله واستكمال الزجاج الخاص بها بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضاري.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أزالت كل التعديات والبروزات من العقار، وجار ترميم واجهات المحلات أسفله.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أهمية رفع كفاءة وطلاء واجهات المباني الموجودة في محيط المبنى والتي تتميز بطراز معماري، لتناسب الشكل الحضاري والجمالي والهوية البصرية للمنطقة.

وأكد محافظ القاهرة، أن مشروع تطوير منطقة العتبة يمثل فرصة لجمع الأصالة مع الحداثة، من خلال الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز البيئة الحضارية، بما يعيد للمنطقة مكانتها التاريخية ويحقق طموحاتها في السياحة والاقتصاد.

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