توضيح مهم من التنظيم والإدارة بشأن مركز تقييم القدرات والمسابقات

كتب- محمد نصار:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الاطلاع على أصول المستندات المطلوبة من المتقدمين يتم داخل مركز تقييم القدرات والمسابقات فقط، دون الاحتفاظ بأي نسخ منها.

وشدد الجهاز، في بيان، اليوم، على أن المستندات التي يُطلب تسليمها عند الحضور تقتصر على:

- إيصال سداد رسوم دخول المسابقة.

- صورة من بطاقة الرقم القومي أو محضر فقد البطاقة (حسب الحالة).

- لا يُشترط إحضار دوسيه أو ملف.

- يُكتفى بتقديم أصول المستندات الأخرى للاطلاع فقط دون تسليمها.

وجدد الجهاز، تحذيره من التعامل مع أي أشخاص خارج المركز، مؤكدًا عدم مسؤوليته عن أي تداعيات قد تنتج عن ذلك.

وأشار إلى أن الكمامات وزجاجات المياه متوفرة داخل المركز مجانًا لجميع المتقدمين.

وأهابت الجهاز بالجميع، ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة، حفاظًا على حقوقهم، وتفاديًا لأي محاولات استغلال أو تضليل.

اقرأ أيضًا:

تراجع الحرارة وتحذير من الشبورة المائية.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد تطويرها.. هل ترتفع أسعار تذاكر حديقة الحيوان 2025؟

سد النهضة.. هل ستعود المفاوضات من جديد بعد تصريحات ترامب؟