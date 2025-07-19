تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

هالة السعيد: فخورة بتكريمي كأفضل وزيرة عربية.. وأكملت مسيرة والدي في خدمة الوطن

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سابقا: سعيدة باختياري كأفضل وزيرة عربية في 2020، وهذا التكريم كان بمثابة تقدير مباشر لوضع المرأة المصرية والجهود التي بذلتها الحكومة في ذلك التوقيت لدعم ومساندة المرأة وتمكينها بكافة المجالات.

وأكدت السعيد، خلال لقائها ببرنامج “ الرحلة” مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية “ دي إم سي”: في فترة تواجدي في الحكومة المصرية كنت على علاقة طيبة بصورة كبيرة بالوزيرات آنذاك، وأصبحنا أصدقاء الآن، وكنا نعمل بتعاون عن طيب قلب.

حسام موافي يحذر: ارتفاع الحرارة المستمر قد يكشف عن أمراض خطيرة

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن ارتفاع درجة حرارة الجسم ليس حالة مرضية مستقلة، بل إنه عرض يشير إلى وجود مشكلة صحية كامنة.

خلال برنامجه "رب زدني علما" على قناة "صدى البلد" أكد موافي أن جميع أعضاء الجسم دون استثناء قد تكون مصدرًا لارتفاع الحرارة.

"تأويلات مغلوطة".. "يمامة" يرد على تصريحه حول ذكر حزب الوفد في القرآن

أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أنه لم يقل إن الحزب مذكور في القرآن الكريم، بل استشهد بكلمة "وفدًا" كدعاء مستوحى من الآية في سورة مريم.

خلال مداخلة على قناة "صدى البلد"، أوضح يمامة أن قوله جاء في سياق روحي يعكس تمنيًا بأن يكون الحزب جزءًا من المتقين الذين يُحشرون إلى الرحمن وفدًا.

شوقي علام: آداب الطريق في الإسلام أساس لتنظيم الحياة وحماية الحقوق

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن القيم الإسلامية المتعلقة بآداب الطريق تظل صالحة لكل زمان ومكان، مشددًا على أن هذه الضوابط التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم تعزز الأمان والسكينة بين الناس.

خلال لقائه على قناة "الناس"، أوضح علام، أن التطور الحضاري يزيد من أهمية تفعيل هذه القيم لمواجهة التحديات المعاصرة.

الإفتاء توضح حكم ترك الطريقة الصوفية بعد الالتزام بها

أكد الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن ترك الطريقة الصوفية بعد الالتزام بها لا يعد إثمًا شرعيًا، مع التأكيد على أهمية الوفاء بالعهد مع الشيخ طالما كانت الطريقة ملتزمة بأحكام الشرع.

خلال حواره في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أوضح عبد العظيم، أن العلاقة بين المريد والشيخ في التصوف تقوم على أساس عهد روحي، حيث يتعهد المريد بالالتزام بتعاليم الطريق وفق الضوابط الشرعية.