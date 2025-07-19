بعد تطويرها.. هل ترتفع أسعار تذاكر حديقة الحيوان 2025؟

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، حقيقة زيادة أسعار تذاكر دخول حديقة الحيوان بعد انتهاء أعمال تطويرها.

وقال "القرش"، لمصراوي، إن الوزارة لم تُحدد الأسعار النهائية بعد، موضحًا أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة على الإطلاق.

وعن موقف الأشجار النادرة و المنزرعة بضواحي حديقة الحيوان، أوضح "القرش"، أنه تم مراعاة عدم الإضرار بها خلال تنفيذ عملية التطوير والتوضيب والمحافظة عليها كونها تحافظ على الطابع التاريخي والأثري للحديقة.

وأعلنت شركة حدائق المتخصصة في إدارة وتشغيل الحدائق والمنشآت الترفيهية والمسؤولة عن تطوير وإدارة وتشغيل حديقتي الأورمان والحيوان بالجيزة، أن الافتتاح الرسمي أمام الجمهور سيكون في سبتمبر 2025، حيث تسعى الشركة إلى تقديم تجربة ترفيهية مميزة وعلى أعلى المستويات العالمية من خلال التحالف مع نخبة من الاستشاريين العالميين والخبراء المتخصصين لضمان أعلى معايير رعاية الحيوانات، والحفاظ على التراث، وصيانة الحدائق النباتية، ليتمكن الزوار من الاستمتاع بمزيج من الترفيه والتراث التاريخي.