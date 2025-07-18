قائمة الإجازات المتبقية في 2025 للقطاعين العام والخاص

كتب- محمد أبو بكر:

يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن قائمة الإجازات المتبقية خلال العام الحالي 2025، سواء بغرض التخطيط للرحلات العائلية أو لتنظيم أوقات العمل والالتزامات المهنية.

قائمة الإجازات المتبقية خلال العام الحالي 2025

يستعرض "مصراوي"، قائمة الإجازات المتبقية خلال العام الحالي 2025، كما يلي:

إجازة ثورة 23 يوليو

حدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موعد إجازة عيد ثورة 23 يوليو للعاملين في القطاع العام.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً، بأن يكون يوم الخميس الموافق 24 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، وذلك بدلاً من يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية.

ويأتي القرار للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

في نفس السياق، كشف محمد جبران، وزير العمل، عن موعد إجازة عيد ثورة 23 يوليو للعاملين في القطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

بين الوزير، أن موعد إجازة عيد ثورة 23 يوليو سيكون يوم الخميس الموافق 24 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، بدلاً من يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

4 سبتمبر.. إجازة المولد النبوي الشريف

يهتم عدد كبير من الموظفين في القطاعين العام والخاص بمعرفة موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025، في وذلك إطار اهتمام المواطنين بمعرفة مواعيد الإجازات الرسمية وترتيب أوقاتهم.

ووفقًا لما أعلنته رئاسة الجمهورية في أجندة العطلات الرسمية، فإن موعد إجازة المولد النبوي 2025 سيكون يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025، والذي يتزامن مع 12 ربيع الأول 1447 هجريًا.

وتُمنح هذه الإجازة كعطلة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين بالقطاعين العام والخاص.

وتُعد هذه المناسبة من أبرز الأعياد الدينية التي تحظى بتقدير كبير لدى المصريين، حيث تُقام خلالها فعاليات دينية وثقافية تعكس مشاعر الحب والتقدير للرسول الكريم محمد ﷺ، وتؤكد على تمسك المجتمع المصري بقيمه وتقاليده الإسلامية.

إجازة ذكرى نصر أكتوبر

كما تتضمن الإجازات المتبقية في عام 2025، يوم الاثنين 6 أكتوبر، الذي يصادف الذكرى الـ52 لنصر أكتوبر المجيد عام 1973، حين استعادت القوات المسلحة المصرية الأرض والعزة في واحدة من أعظم معارك القرن العشرين.

وعادةً ما تصدر رئاسة مجلس الوزراء القرار النهائي بخصوص موعد العطلات الرسمية قبيل كل مناسبة،

وتشهد بعض المناسبات ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس ضمن سياسة توحيد الإجازات الأسبوعية، خاصة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

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