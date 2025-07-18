تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

متحدث الصحة: لا أمرض معدية أو فيروسات وبائية في واقعة "أطفال المنيا"

علق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على حادث وفاة 5 أطفال أشقاء في محافظة المنيا، لا سيما بعد تداول شائعات عن ارتباطه بمرض الالتهاب السحائي.

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن مرض الالتهاب السحائي ليس من الأمراض المعدية، وأن جميع التحاليل الطبية والإجراءات الوقائية التي أجرتها فرق وزارة الصحة جاءت سلبية لأي نوع من أنواع الأمراض المعدية.

عبد السند يمامة: حزب الوفد مذكور في القرآن

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن اسم حزب الوفد ورد في القرآن الكريم، مستشهدًا بقوله تعالى: "يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا" (مريم: 85).

وأوضح يمامة خلال تصريحات تليفزيونية، أن ذكر كلمة "وفدًا" في الآية يعكس رمزية إيجابية تحمل دلالة على النُبل والطهر والإصلاح، وهي القيم التي تأسس عليها حزب الوفد منذ نشأته.

خبير بيئي: الوصول إلى صفر كربون بحلول 2050 سيكون صعبًا

أكد الدكتور حسين أباظة، المستشار الدولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، أن التغيرات المناخية المتطرفة التي يشهدها العالم تنبع من التدخل البشري غير المستدام.

خلال حواره عبر قناة "إكسترا نيوز"، أوضح أباظة أن الإفراط في استخدام الموارد الطبيعية والاعتماد على الطاقة الأحفورية منذ الثورة الصناعية أدى إلى تفاقم هذه الأزمة.

وزير الزراعة: تعدد الدورات الزراعية يقود مصر لتحقيق الاكتفاء الغذائي

كشف الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن استراتيجية مصر لتعزيز الأمن الغذائي من خلال التوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي ورفع كفاءة الأراضي الحالية.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، قال الوزير: "تمتلك مصر 9.5 مليون فدان منزرعة، لكنها تعادل إنتاجيًا ما بين 15-16 مليون فدان بفضل نظام تعدد الدورات الزراعية".

خبير: مصر تتصدر أفريقيا في استخدام الطاقة النظيفة بالزراعة

كشف الدكتور صفي الدين متولي، أستاذ التنمية المستدامة، عن تفوق مصر في مجال استخدام الطاقة المتجددة بالقطاع الزراعي على مستوى القارة الأفريقية.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا نيوز"، قال متولي: "مصر أصبحت الأولى أفريقيا في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بمنظومة الزراعة وسلاسل الإنتاج الغذائي"، مشيرًا أن قطاع الزراعة عالمياً يستهلك 32% من إجمالي الطاقة المنتجة، وهي نسبة كبيرة لم تكن متوقعة.

خالد الجندي: تقديم العقل على النص الشرعي يؤدي للهلاك

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن قصة سيدنا نوح وابنه في القرآن الكريم تحمل درسًا عميقًا عن مخاطر تقديم العقل البشري على النصوص الإلهية، موضحًا أن هذه القصة تُظهر بوضوح أهمية الالتزام بالوحي لتحقيق الهداية والنجاة.

خلال برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة dmc، أشار الجندي إلى أن ابن نوح رفض دعوة والده بالركوب في السفينة، معتمدًا على منطقه بقوله "سآوي إلى جبل يعصمني من الماء"، مشيرًا إلى أن هذا الاختيار أظهر خطأ الاعتماد على العقل في مواجهة أمر إلهي حتمي.