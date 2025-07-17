كتب-محمد قادوس:

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من خطورة تقديم العقل على النص الشرعي، مستشهداً بقصة سيدنا نوح عليه السلام مع ابنه، حين قال تعالى: {يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين}، فرد الابن: {سآوي إلى جبل يعصمني من الماء}.

وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": أن ابن نوح اعتمد على عقله حين واجه نصاً شرعياً صريحاً جاءه على لسان نبي الله نوح، فظن أن الجبل سيعصمه من أمر الله، فقال نوح: {لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم}.

وأوضح الجندي أن القرآن أراد أن ينبهنا إلى خطورة معارضة النص بالعقل، فبين أن نتيجة معارضة الوحي بالعقل جاءت في قوله تعالى: {وحال بينهما الموج فكان من المغرقين}.

وأشار إلى أن العلماء رحمهم الله اعتبروا أن كل من قدم عقله على النص القرآني أو السنة النبوية يغرق في بحار الأهواء والبدع، قائلاً: "العقل هنا قياساته فاسدة لأنه لو أدرك أن الفاعل هو الله، لما تصوّر شيئاً محالاً".

ولفت الشيخ الجندي إلى اللمسة القرآنية الدقيقة في قول نوح لابنه: {ولا تكن مع الكافرين} وليس "من الكافرين"، لأن نوح لم يتخيل أن ابنه يكون من الكافرين، لكنه انحاز إليهم باختياره فكان مع الكافرين.

وتابع: "كل مربٍّ ومربية، افعلوا ما عليكم، لكن التوفيق من عند الله. نوح لم يقصر مع ابنه ورغم ذلك خرج كافراً. فليخشى كل من يخاف على ذريته من الضعف والضياع أن يتقوا الله، فهو من ينبت أبناءهم نباتاً حسناً".

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