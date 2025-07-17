كتب- محمد نصار:

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله بشأن وقف الدعم الحكومي لمحصول الذرة الشامية، مما تسبب في عزوف المزارعين عن زراعته.

وأكد المركز الإعلامي، في بيان، الخميس، أن الدولة مستمرة في دعم محصول الذرة الشامية باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية والاقتصادية الهامة لتحقيق الأمن الغذائي، والتيسير على المزارعين ورفع العبء عن كاهلهم.

وأضاف المركز الإعلامي، أن الدولة تواصل جهودها لتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي من الذرة الصفراء وكميات الاستيراد المستخدمة في الأعلاف، عبر تشجيع المزارعين على التوسع في زراعته من خلال تقديم حوافز تشجيعية.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن وزارة الزراعة أفادت بأن الذرة الشامية تمثل نحو 40% من الأعلاف المركزة المستخدمة في تغذية الحيوانات، والتي تعد ركيزة أساسية في إنتاج اللحوم الحمراء والألبان، كما تمثل ما بين 60% إلى 70% من مكونات أعلاف الدواجن والأسماك، ما يعكس أهميتها في منظومة الإنتاج الحيواني والاقتصاد الزراعي بشكل عام.

وأكد المركز الإعلامي أن هذا الموسم يشهد توسعًا ملحوظًا في زراعة الذرة الصفراء والبيضاء في عدد من المحافظات مثل المنيا والفيوم والشرقية، وذلك في ظل دعم حكومي يتمثل في توفير التقاوي المحسنة وخدمات الإرشاد الزراعي.

كما أوضحت تقارير وزارة الزراعة أن المؤشرات الأولية توضح أن المحصول بحالة جيدة، وأن التوصيات الفنية لمكافحة دودة الحشد الخريفية أدت للحد من خطورة هذه الحشرة.

وأفادت وزارة الزراعة، بأن هناك متابعة فنية بشكل دوري من خلال المرور على حقول الذرة عبر الحملة القومية للنهوض بإنتاجية الذرة الشامية على مستوى الجمهورية.

وفي سياق متصل، تمثل الأراضي الجديدة المستصلحة جزءًا هامًا في خطة الدولة للتوسع الأفقي، حيث يمكن زراعة مساحات كبيرة منها بالذرة الشامية باتباع نظم تسميد وري مناسبة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وتهتم السياسة الزراعية الحالية بالتوسع في إنتاج الذرة الصفراء بصفة خاصة، فضلًا عن زيادة الإنتاجية من خلال التوسع في زراعة الهجن عالية الإنتاجية.

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