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موقف الأئمة الأربعة.. د. سعد الهلالي ورأي مفاجئ بشأن عصمة المرأة في الزواج

11:39 م الأربعاء 16 يوليو 2025

الدكتور سعد الدين الهلالي

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كتب- محمد شاكر:

أكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، جواز أن تكون العصمة في يد الزوجة شرعا.

وقال الهلالي خلال حلقة من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" (التي تضم مواقع مصراوي، يلا كورة، والكونستلو، وشيفت): ما كان لك يمكن أن تعطيه لغيرك، وقد قمت بعقد زواج هنا في مصر بتوكيل من الزوج إلى أبيه، وقد اتفق الأئمة الأربعة على جواز الوكالة في العقد إلا المذهب الظاهري الذي قال أن الزواج والطلاق لا يجوز فيه الوكالة.

وتابع الهلالي: هذان هما الرأيان في القضية ونحن لا نفتي وإنما نبين آراء الفقهاء في الأمر.

وحل الدكتور سعد الدين الهلالي ضيفا على الحلقة الثانية من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، وتحدث حول عدد من القضايا الفقهية الشائكة مثل التنمر الديني والفقهي وحكم الحجاب وحلق اللحية ورأيه في تنبؤات ليلى عبداللطيف وغيرها من القضايا.

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