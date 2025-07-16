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مدبولي: احتياطات ذهبية واعدة بمنجم السكري ومحيطه

07:49 م الأربعاء 16 يوليو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن وزارة البترول والثروة المعدنية وقعت مؤخرًا اتفاقيات مهمة للتنقيب عن الذهب، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين بمصر.

وأكد رئيس الوزراء، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، أن إحدى الاتفاقيات تمت مع شركة "أنجلو جولد أشانتي" العالمية، مشيرًا إلى أن الدراسات المبدئية تشير إلى وجود احتياطات واعدة من الذهب، ما يعزز من فرص تحقيق اكتشافات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مدبولي أن الشركة ستبدأ عمليات التوسع في التنقيب بمنطقة منجم السكري والمناطق المجاورة له، وذلك فور بدء تنفيذ بنود الاتفاقية.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم أيضًا توقيع اتفاقية أخرى مع شركة "باريك جولد" العالمية للتنقيب عن الذهب في مناطق جديدة، ما يعكس الثقة الدولية في مناخ الاستثمار المصري والفرص الواعدة التي يوفرها قطاع التعدين.

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