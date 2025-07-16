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الحكومة تستعرض مقترحات تملك وحدات الإسكان البديل

03:27 م الأربعاء 16 يوليو 2025

مجلس الوزراء

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كتب- أحمد السعداوي:

قال بيان صادر عن مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء استعرض المقترحات المقدمة من قِبل صندوق التنمية الحضرية في ما يتعلق بالبدائل المطروحة لمَن يرغب من الشاغلين لوحدات الإسكان البديل، في تملك هذه الوحدات.

كانت الدولة أعلنت من قبل مشروع إسكان بديل بحدائق أكتوبر، ويعد أول مشروع بديل يتم تنفيذه داخل مدينة حدائق أكتوبر، ويضم2500 وحدة سكنية، وتم تسكين نحو1066 وحدة بالفعل.

وكان المهندس شريف الشربيي، وزير الإسكان، تحدث من قبل عن خيارات التمويل التي ستكون متاحة من خلال صندوق دعم الإسكان البديل لوحدات الإيجار القديم، قائلًا إن كل خيارات التمويل التي ستكون متاحة تشمل أول خيار؛ وهو إيجار مدعوم حسب الدخل وحالة الأسرة، أي كل مستأجر يتقدم بطلب محدد به متوسط دخله وحالته الاجتماعية، وبالتالي الخيار الرئيسي هو الإيجار المدعوم حسب شريحة الدخل وحالة الأسرة، بينما الخيار الثاني يتعلق بفترة سداد تصل إلى20 سنة، والخيار الثالث هو توفير وحدة عقار بفائدة8% أو12% حسب الشروط.

وتعد وحدات الإسكان البديل، وحدات سكنية مخصصة لنقل سكان المناطق العشوائية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية إلى مناطق جديدة مجهزة بالكامل ومزودة بالخدمات.

وتهدف هذه الوحدات إلى توفير سكن لائق ومناسب لسكان المناطق العشوائية وتحسين ظروفهم المعيشية.




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مجلس الوزراء وحدات الإسكان البديل
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