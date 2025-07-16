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"هيئة الدواء" تسحب تشغيلة مغشوشة من مكمل غذائي بالأسواق

02:55 م الأربعاء 16 يوليو 2025

هيئة الدواء المصرية

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كتب – أحمد جمعة:
قررت هيئة الدواء سحب تشغيلة مغشوشة من المستحضر الدوائي "L-CARNITINE 30ML SYRUP" من الأسواق، وهو من إنتاج "الشركة العربية للأدوية"، وتحمل رقم التشغيلة (480624).

يأتي ذلك بعد تلقي إفادة من الشركة المنتجة بوجود عبوات مقلدة يتم تداولها داخل السوق المحلي.

ويُستخدم "L-Carnitine Syrup" كمكمل غذائي لعلاج نقص الكارنيتين لدى الأطفال والبالغين، حيث يساهم في تحسين عمليات التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة داخل الجسم.

وشددت الهيئة على ضرورة التوقف الفوري عن تداول هذه التشغيلة، مع ضبط وتحريز جميع العبوات المغشوشة حفاظًا على صحة المواطنين، مشيرة إلى أن المستحضر المقلد قد يشكل خطرًا على السلامة العامة.

ودعت الهيئة المواطنين إلى عدم استخدام المستحضر في حال الشك في سلامته أو مصدره، والإبلاغ عن أي عبوات يُشتبه في كونها مغشوشة عبر الخط الساخن (15301) أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يخص فقط التشغيلة المقلدة المذكورة، ولا يشمل العبوات الأصلية المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة.

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هيئة الدواء ادوية مغشوشة مكمل غذائي L-CARNITINE 30ML SYRUP
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