كتبت -داليا الظنيني:

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيتم تحديد الحد الأدنى القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم، وذلك من خلال لجان متخصصة ستصنف المناطق حسب تميزها.

وأوضح الفيومي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، أن الحد الأدنى للقيمة الإيجارية للمناطق المتميزة سيكون 1000 جنيه مصري، أما بالنسبة للإسكان المتوسط، فسيبلغ الحد الأدنى 400 جنيه مصري، وللإسكان الاقتصادي، سيصل الحد الأدنى إلى 250 جنيه مصري.

وأكد رئيس لجنة الإسكان أن هناك 238 ألف وحدة سكنية جاهزة للاستخدام كبديل للمستأجرين المتأثرين بالتغييرات، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو توفير سكن بديل مناسب وقريب من منازل المواطنين الأصلية لضمان الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للأسر.

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