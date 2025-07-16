ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم الأربعاء، إلى الإثنين 21 يوليو، على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان إنه من المقرر أن يسود ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء من اليوم الأربعاء إلى الجمعة 18 يوليو لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (32:31)، القاهرة الكبرى (37) : (38)، جنوب البلاد (40 : 44)

طقس الأربعاء..

شبورة مائية صباحاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية.

فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحياناً، مساءً على مناطق متفرقة من (أبو سمبل - حلايب - شلاتين)، يصاحبها نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة مساءً على مناطق متفرقة من (أسوان - جنوب سيناء) على فترات متقطعة.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة ومحدودة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والمتوسطة أحياناً.

طقس الخميس والجمعة..

شبورة مائية صباحاً من (4: 8 تقريباً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق متفرقة من ( أبوسمبل - حلايب - شلاتين ) على فترات متقطعة.

الطقس من السبت إلى الاثنين..

نشاط رياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.