رواتب تصل لـ900 يورو شهريًا.. فرص عمل جديدة في البوسنة والهرسك

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، عن توافر فرص عمل جديدة للشباب المصري في دولتي البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية، وذلك بالتعاون مع كبرى شركات المقاولات العاملة في قطاع التشييد والبناء، إلى جانب مجالات الميكانيكا والهندسة.

وظائف متعددة برواتب مجزية تبدأ من 700 يورو شهريًا

وأوضح الوزير أن الوظائف المتاحة تتضمن عدة تخصصات فنية وهندسية، وتشمل:

نجار مسلح / شدّات معدنية – 700 يورو

حداد مسلح – 700 يورو

مشغل حفارة – 800 يورو

ميكانيكي شاحنات – 800 يورو

كهربائي شاحنات ثقيلة – 800 يورو

سبّاك – 800 يورو

مشغل مضخة خلط خرسانة – 900 يورو

مهندس مدني – 900 يورو

عامل بناء عام – 700 يورو

مزايا شاملة ضمن عقود العمل بالخارج

وأشار وزير العمل إلى أن هذه الفرص تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير وظائف خارجية مناسبة للشباب المصري، لافتًا إلى أن العقود تتضمن عددًا من المزايا من بينها:

سكن مجاني تابع للشركة

وجبات خلال ساعات العمل

تأمين اجتماعي وصحي شامل

تأمين ضد الحوادث داخل مواقع العمل

إجازات سنوية وعطلات رسمية مدفوعة

تذكرة سفر ذهاب وعودة حال الالتزام بشروط التعاقد

رابط التقديم متاح لمدة 5 أيام

ودعا الوزير الشباب الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف إلى التسجيل الإلكتروني عبر الرابط التالي:

وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، ولمدة خمسة أيام فقط.

من جهتها، أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الوزارة تتابع بدقة جميع مراحل التقديم والتعاقد، لضمان أعلى درجات الحماية والرعاية للمتقدمين، مع التركيز على توفير بيئة عمل تحترم الكفاءة والمهارة المهنية.