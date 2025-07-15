طقس الساعات المقبلة.. شبورة مائية وتوقعات بسقوط أمطار رعدية

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة غدًا الأربعاء 16 يوليو 2025.

ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

وتوجد شبورة مائية من (4-8 صباحًا) على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية.

وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة أحيانًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

فرص أمطار قد تكون رعدية أحيانًا

توجد فرص أمطار خفيفة مساءً قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق متفرقة (حلايب - شلاتين - أبو سمبل)، قد تكون رعدية أحيانًا يصاحبها نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

كما توجد فرص أمطار خفيفة مساءً على مناطق متفرقة من (أسوان - جنوب سيناء) على فترات متقطعة.

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